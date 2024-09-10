УЗО или дифавтомат — что выбрать?

В этой статье:
- Что такое УЗО
- Принцип работы УЗО
- Какие бывают УЗО
- Что лучше выбрать для квартиры — УЗО или дифавтомат?
- Как выбрать УЗО
По статистике МЧС, электрооборудование становится причиной пожаров в 77 % случаев. Одна из частых причин возгорания: неисправная электрическая сеть. Кроме того, она становится опасной и для человека: его может ударить электрическим током. Для защиты от подобных ситуаций используются устройства защитного отключения (УЗО), автоматические выключатели (АВ) и дифавтоматы (АВДТ). Все они относятся к элементам распределительной коробки (электрощитка), мгновенно разрывают электрическую цепь при возникновении сверхтоков, токов утечки или иных аварийных состояний.
Давайте разберем, что такое УЗО и АВДТ, в чем заключается разница между ними и какой из них лучше установить для квартиры.
Важно! Работа с этими устройствами требует серьезных навыков и опыта. Если вы не уверены в собственных знаниях, лучше доверьте работу профессионалам.
Что такое УЗО?
Устройство защитного отключения — коммутационный аппарат, срабатывающий при появлении дифференциального тока. УЗО обеспечивает защиту от поражения электрическим током и возгорания электроприборов. Устанавливается в щитке перед автоматическим выключателем, работает с ним в паре. Автомат защищает от короткого замыкания, а УЗО размыкает цепь, если разница между током, поступающим в квартиру «по фазе» и возвращающимся «по нулю», выше, чем нужно.
Для чего нужно УЗО
Установка УЗО целесообразна для защиты от следующих ситуаций:
- повреждение изоляции кабеля или корпуса прибора;
- ослабление электрических контактов и возможное замыкание на корпус;
- поражение током в результате несоблюдения правил эксплуатации электросети.
Функции УЗО
Основная функция устройства защитного отключения — не допустить опасных для жизни и здоровья ситуаций при повреждении электроприборов или проводки. Оно отвечает за безопасность жильцов квартиры при использовании домашней техники, а также защищает от пожара.
В чем разница между УЗО и дифавтоматом
Дифавтомат совмещает функции УЗО и автоматического выключателя, защищает электрическую систему одновременно и от утечек, и от короткого замыкания. При перегрузке сети в устройстве срабатывает тепловой расцепитель, а при коротком замыкании — электромагнитный расцепитель. В обоих случаях прибор мгновенно прекращает подачу электроэнергии потребителям.
Дифавтомат, в отличие от УЗО, более дорогостоящее решение для защиты электрической цепи. Заменяя собой два прибора, он экономит место в электрическом щитке и облегчает монтаж. Если задаться целью — полностью обезопасить каждую линию, необходимо либо ставить дифавтомат, либо комплект УЗО+АВ. В таком случае первый вариант окажется более компактным.
Принцип работы УЗО
УЗО постоянно сравнивает разницу величин тока в фазе и нейтрали. Это осуществляется с помощью дифференциального трансформатора с двумя первичными и одной вторичной обмоткой. Устройство защитного отключения срабатывает при достижении током утечки установленного производителем значения. Например, для защиты человека требуется 30 мА, а для предупреждения возгорания — 0,5 А.
В сумме УЗО и автоматический выключатель заменяют дифавтомат, просто в разных корпусах. Если отключилось УЗО, значит, где-то на линии есть утечка тока. Если автоматический выключатель — перегрузка или короткое замыкание. У большинства дифавтоматов нет индикаторов, это значит, что понять причину проблемы будет сложнее: придется проверять все электроприборы и проводку.
Какие бывают УЗО
Устройства защитного отключения классифицируются по типу питающего тока:
- AC — применяются для обнаружения утечек переменного тока;
- A — срабатывают при переменных и пульсирующих постоянных утечках;
- B — реагируют на утечки тока любого типа.
В электрощитках квартиры наиболее распространены УЗО типа AC. Для защиты чувствительных к качеству тока устройств можно установить прибор типа A. УЗО типа B используются исключительно на энергетических объектах и производственных предприятиях.
Согласно ПУЭ, в квартире необязательно устанавливать УЗО или дифавтоматы на каждую комнату. Защищать нужно помещения с повышенной влажностью: санузлы, кухню. В детской тоже нужно УЗО с автоматом: чтобы из-за баловства с розетками ребенок не пострадал. Мы рекомендуем для детских и ванных комнат устройства с самой маленькой утечкой тока в 10 мА: у них самая быстрая скорость срабатывания, в критической ситуации вы даже не заметите удара током.
Другие типы устройств защитного отключения приведены в таблице:
|По принципу срабатывания
|Электромеханические
|Электронные
|Противопожарные
|Селективные
|По числу полюсов
|Двухполюсные (220 В)
|Четырехполюсные (380 В)
|По способу монтажа
|Стационарные
|Переносные
Для квартир используются двухполюсные однофазные устройства защитного отключения со стационарным способом установки. Электронные УЗО — оптимальный вариант для сетей с минимальными перепадами напряжения. В частных домах более популярны электромеханические, они более устойчивы к нестабильности электросети, могут использоваться в наружных электрощитках.
Что лучше выбрать для квартиры — УЗО или дифавтомат?
И УЗО, и АВДТ защищают от токов утечки. Разница между ними в более широком функционале. Дифавтомат защищает от сверхтоков при перегрузке линии и токов короткого замыкания. В зависимости от пропускной способности АВДТ фиксирует рост тока и вовремя отключает электричество, не допуская возгораний. Чтобы УЗО работало аналогично, с ним в комплекте устанавливают автоматический выключатель.
Что касается монтажа, дифавтомат по размеру чуть меньше, чем УЗО. И если полностью заменить комплекты УЗО+АВ на АВДТ, в щитке останется больше свободного места. Влияет и разница в стоимости. Сами по себе УЗО и дифавтомат стоят примерно одинаково, а вот автоматические выключатели обходятся в 5-7 раз дешевле. То есть, если на квартиру можно установить 4 АВДТ или одно УЗО с 4 автоматами, в последнем случае экономия будет значительной.
Вывод: при выборе прибора важно ориентироваться на цель его установки, свободное место в щитке, качество электроснабжения и планируемый бюджет.
Как выбрать УЗО
Устройство подбирают с учетом параметров питающей сети и суммарной нагрузки нуждающихся в защите электроприборов. При покупке необходимо учесть величину номинального тока защиты и дифференциального тока утечки УЗО. Первый отображает величину тока, который может длительно проходить через устройство без его отключения. Для бытовых нужд рекомендуется выбрать модели с номиналом 16/25/40 А. Дифференциальный ток утечки свидетельствует о моменте срабатывания УЗО. Его стандартными значениями считаются 10/30/100 мА.
Важно: полные требования к выбору, установке и эксплуатации УЗО указаны в ПУЭ (п. 6.1. и п.7.1., редакция 7).
При выборе устройств для защиты электропроводки дома необходимо учитывать выделенную мощность и тип ввода. Для трехфазного ввода с мощностью 15 кВт и напряжением 380 В рекомендуется устанавливать УЗО с номиналом не ниже 25 А и дифференциальным током 100 мА для защиты от пожара.
В квартире с однофазным вводом номинал автоматов и УЗО выбирается в зависимости от выделенной мощности. Например, для мощности 15 кВт обычно устанавливают вводной автомат на 63 А и УЗО с аналогичным номиналом или выше.
Для розеточных групп целесообразно использовать УЗО с номиналом 16-25 А и дифференциальным током 30 мА. При необходимости защиты техники с электродвигателями (холодильники, стиральные машины, кондиционеры) рекомендуется использовать отдельные УЗО для каждого прибора — это объясняется высокой пиковой мощностью.
Устанавливая УЗО, необходимо приобретать и автоматический выключатель. Об особенностях его выбора и монтажа мы рассказываем здесь.