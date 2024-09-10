УЗО или дифавтомат — что выбрать?

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По статистике МЧС, электрооборудование становится причиной пожаров в 77 % случаев. Одна из частых причин возгорания: неисправная электрическая сеть. Кроме того, она становится опасной и для человека: его может ударить электрическим током. Для защиты от подобных ситуаций используются устройства защитного отключения (УЗО), автоматические выключатели (АВ) и дифавтоматы (АВДТ). Все они относятся к элементам распределительной коробки (электрощитка), мгновенно разрывают электрическую цепь при возникновении сверхтоков, токов утечки или иных аварийных состояний.

Давайте разберем, что такое УЗО и АВДТ, в чем заключается разница между ними и какой из них лучше установить для квартиры.

Важно! Работа с этими устройствами требует серьезных навыков и опыта. Если вы не уверены в собственных знаниях, лучше доверьте работу профессионалам.

Что такое УЗО?

Устройство защитного отключения — коммутационный аппарат, срабатывающий при появлении дифференциального тока. УЗО обеспечивает защиту от поражения электрическим током и возгорания электроприборов. Устанавливается в щитке перед автоматическим выключателем, работает с ним в паре. Автомат защищает от короткого замыкания, а УЗО размыкает цепь, если разница между током, поступающим в квартиру «по фазе» и возвращающимся «по нулю», выше, чем нужно.

Для чего нужно УЗО

Установка УЗО целесообразна для защиты от следующих ситуаций:

повреждение изоляции кабеля или корпуса прибора;

ослабление электрических контактов и возможное замыкание на корпус;

поражение током в результате несоблюдения правил эксплуатации электросети.

Функции УЗО

Основная функция устройства защитного отключения — не допустить опасных для жизни и здоровья ситуаций при повреждении электроприборов или проводки. Оно отвечает за безопасность жильцов квартиры при использовании домашней техники, а также защищает от пожара.

В чем разница между УЗО и дифавтоматом

Дифавтомат совмещает функции УЗО и автоматического выключателя, защищает электрическую систему одновременно и от утечек, и от короткого замыкания. При перегрузке сети в устройстве срабатывает тепловой расцепитель, а при коротком замыкании — электромагнитный расцепитель. В обоих случаях прибор мгновенно прекращает подачу электроэнергии потребителям.

Дифференциальный автомат

Дифавтомат, в отличие от УЗО, более дорогостоящее решение для защиты электрической цепи. Заменяя собой два прибора, он экономит место в электрическом щитке и облегчает монтаж. Если задаться целью — полностью обезопасить каждую линию, необходимо либо ставить дифавтомат, либо комплект УЗО+АВ. В таком случае первый вариант окажется более компактным.

Принцип работы УЗО

УЗО постоянно сравнивает разницу величин тока в фазе и нейтрали. Это осуществляется с помощью дифференциального трансформатора с двумя первичными и одной вторичной обмоткой. Устройство защитного отключения срабатывает при достижении током утечки установленного производителем значения. Например, для защиты человека требуется 30 мА, а для предупреждения возгорания — 0,5 А.

В сумме УЗО и автоматический выключатель заменяют дифавтомат, просто в разных корпусах. Если отключилось УЗО, значит, где-то на линии есть утечка тока. Если автоматический выключатель — перегрузка или короткое замыкание. У большинства дифавтоматов нет индикаторов, это значит, что понять причину проблемы будет сложнее: придется проверять все электроприборы и проводку.

Какие бывают УЗО

Устройства защитного отключения классифицируются по типу питающего тока:

AC — применяются для обнаружения утечек переменного тока;

A — срабатывают при переменных и пульсирующих постоянных утечках;

B — реагируют на утечки тока любого типа.

В электрощитках квартиры наиболее распространены УЗО типа AC. Для защиты чувствительных к качеству тока устройств можно установить прибор типа A. УЗО типа B используются исключительно на энергетических объектах и производственных предприятиях.

Согласно ПУЭ, в квартире необязательно устанавливать УЗО или дифавтоматы на каждую комнату. Защищать нужно помещения с повышенной влажностью: санузлы, кухню. В детской тоже нужно УЗО с автоматом: чтобы из-за баловства с розетками ребенок не пострадал. Мы рекомендуем для детских и ванных комнат устройства с самой маленькой утечкой тока в 10 мА: у них самая быстрая скорость срабатывания, в критической ситуации вы даже не заметите удара током.

Другие типы устройств защитного отключения приведены в таблице:

По принципу срабатывания Электромеханические Электронные Противопожарные Селективные По числу полюсов Двухполюсные (220 В) Четырехполюсные (380 В) По способу монтажа Стационарные Переносные

Для квартир используются двухполюсные однофазные устройства защитного отключения со стационарным способом установки. Электронные УЗО — оптимальный вариант для сетей с минимальными перепадами напряжения. В частных домах более популярны электромеханические, они более устойчивы к нестабильности электросети, могут использоваться в наружных электрощитках.

Что лучше выбрать для квартиры — УЗО или дифавтомат?

И УЗО, и АВДТ защищают от токов утечки. Разница между ними в более широком функционале. Дифавтомат защищает от сверхтоков при перегрузке линии и токов короткого замыкания. В зависимости от пропускной способности АВДТ фиксирует рост тока и вовремя отключает электричество, не допуская возгораний. Чтобы УЗО работало аналогично, с ним в комплекте устанавливают автоматический выключатель.

УЗО (слева), дифавтомат (справа)

Что касается монтажа, дифавтомат по размеру чуть меньше, чем УЗО. И если полностью заменить комплекты УЗО+АВ на АВДТ, в щитке останется больше свободного места. Влияет и разница в стоимости. Сами по себе УЗО и дифавтомат стоят примерно одинаково, а вот автоматические выключатели обходятся в 5-7 раз дешевле. То есть, если на квартиру можно установить 4 АВДТ или одно УЗО с 4 автоматами, в последнем случае экономия будет значительной.

Вывод: при выборе прибора важно ориентироваться на цель его установки, свободное место в щитке, качество электроснабжения и планируемый бюджет.

Как выбрать УЗО

Устройство подбирают с учетом параметров питающей сети и суммарной нагрузки нуждающихся в защите электроприборов. При покупке необходимо учесть величину номинального тока защиты и дифференциального тока утечки УЗО. Первый отображает величину тока, который может длительно проходить через устройство без его отключения. Для бытовых нужд рекомендуется выбрать модели с номиналом 16/25/40 А. Дифференциальный ток утечки свидетельствует о моменте срабатывания УЗО. Его стандартными значениями считаются 10/30/100 мА.

Важно: полные требования к выбору, установке и эксплуатации УЗО указаны в ПУЭ (п. 6.1. и п.7.1., редакция 7).

При выборе устройств для защиты электропроводки дома необходимо учитывать выделенную мощность и тип ввода. Для трехфазного ввода с мощностью 15 кВт и напряжением 380 В рекомендуется устанавливать УЗО с номиналом не ниже 25 А и дифференциальным током 100 мА для защиты от пожара.

В квартире с однофазным вводом номинал автоматов и УЗО выбирается в зависимости от выделенной мощности. Например, для мощности 15 кВт обычно устанавливают вводной автомат на 63 А и УЗО с аналогичным номиналом или выше.

Для розеточных групп целесообразно использовать УЗО с номиналом 16-25 А и дифференциальным током 30 мА. При необходимости защиты техники с электродвигателями (холодильники, стиральные машины, кондиционеры) рекомендуется использовать отдельные УЗО для каждого прибора — это объясняется высокой пиковой мощностью.

Устанавливая УЗО, необходимо приобретать и автоматический выключатель. Об особенностях его выбора и монтажа мы рассказываем здесь.