ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.1, 10А, ТЕРРАКОТОВЫЙ
Референс: ATN547015
Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Терракотовый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Нет
Ширина устройства 72
Высота устройства 60
Номинальный ток 10
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201045656
|7.1
|5.9
|5.4
|см.
|0.1
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4690201045663
|18.8
|38.2
|8.7
|см.
|1.318
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|14690201045660
|38.9
|39.3
|33.6
|см.
|11.037
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|214
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель кнопочный одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Выключатель кнопочный одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Формат PDF
Размер 3.72 MB
Срок действия: 27/01/2023 - 26/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38678_23
Формат PDF
Размер 991.04 kB
Срок действия: 26/01/2023 - 25/01/2028
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38678_23
