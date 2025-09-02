Продукты
ATN547015
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.1, 10А, ТЕРРАКОТОВЫЙ
ATN547015
ATN547015
ATN547015
ATN547015
ATN547015
ATN547015

ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ, сх.1, 10А, ТЕРРАКОТОВЫЙ

Референс: ATN547015
Серия AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Терракотовый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
С подсветкой Нет
Ширина устройства 72
Высота устройства 60
Номинальный ток 10
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010456567.15.95.4 см. 0.1кг.
BB1
212шт.469020104566318.838.28.7 см. 1.318кг.
CAR
396шт.1469020104566038.939.333.6 см. 11.037кг.
P12
41728шт.12080117 см. 214кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключатель кнопочный одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 3 MB
Выключатель кнопочный одноклавишный IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Формат PDF
Размер 3.72 MB
Срок действия: 27/01/2023 - 26/01/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00123_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38678_23
Формат PDF
Размер 991.04 kB
Срок действия: 26/01/2023 - 25/01/2028
EАЭС N RU Д-RU.РА01.В.38678_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
ATN547026
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, ТЕРРАКОТОВЫЙ
ATN547070
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт., 16А, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клав., 10АХ, ТЕРРАКОТОВЫЙ
ATN547011
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1, 10АХ, ТЕРРАКОТОВЫЙ
ATN547051
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5, 10АХ, ТЕРРАКОТОВЫЙ
ATN547045
 
ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, ТЕРРАКОТОВЫЙ
Фильтры
Поиск
Корзина