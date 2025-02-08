Фрейм для ИБП Excelente VS 60кВА/кВт (Полн), до 6-и батарейных линеек, ПНР
Фрейм для ИБП Excelente VS 60кВА/кВт (Полн), до 6-и батарейных линеек, ПНР
Референс: EVSFRM60KHB6S
Фрейм для ИБП Excelente VS 60кВА/кВт (Полн), до 6-и батарейных линеек, ПНР
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|120
|80
|224
|см.
|280
|кг.
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Тип документа
Каталог
Оборудование для IT-инфраструктуры
Дата документа: 08/02/2025
Формат PDF
Размер 3.55 MB
Оборудование для IT-инфраструктуры
Техническая документация
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VS 30-150 кВА
Дата документа: 18/02/2025
Формат PDF
Размер 2.33 MB
Руководство по установке и эксплуатации ИБП Excelente VS 30-150 кВА
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ЕАЭС-RoHS, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.54304_24
Формат PDF
Размер 588.54 kB
Срок действия: 27/08/2024 - 26/08/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.54304_24
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