Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии Excelente VS — это модульные, высокоэффективные и простые в развертывании трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 30 до 150 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для центров обработки данных и критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Трехфазный источник бесперебойного питания Excelente VS

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Описание

ИБП серии Excelente VS — это высокоэффективный, модульный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 30–150 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для периферийных, малых и средних центров обработки данных, а также критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Excelente VS максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и модульной архитектуре. Данное решение обеспечивает закрытие потребностей во внутреннем резервировании с помощью комплектации модулей питания по схеме N+1, чем гарантирует защиту вашей нагрузки. Это умножает в 10 раз доступность системы без дополнительных затрат.

Excelente VS значительно сокращает расходы на обслуживание системы бесперебойного электроснабжения. Модульная архитектура с поддержкой горячей замены позволяет производить оперативное обслуживание, сокращая время сервисных работ более чем в 10 раз, при этом сохраняя работу ИБП в режиме онлайн.

Гибкость при выборе аккумуляторов — одна из главных особенностей Excelente VS. Конфигурируя систему заказчик может использовать как решения со встроенными батареями, так и с внешними.

Выбирая решение со встроенными модульными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

  • снижение занимаемой решением площади;
  • удобное обслуживание без необходимости выключения ИБП;
  • сокращение времени обслуживания всей системы бесперебойного питания.

Выбирая шкафы с внешними литий-ионными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества:

  • длительный срок службы батареи;
  • повышенная температурная устойчивость;
  • повышенная емкость при меньшей площади.

Excelente VS повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря надежной модульной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Excelente VS является идеальной основой для вашего бизнеса.

Преимущества

Модульная архитектура

Фронтальный доступ для обслуживания

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно

Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

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Оборудование для IT-инфраструктуры

Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт

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