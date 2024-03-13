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КрУ-75
Кронштейн универсальный для крепления линейных извещателей серии ИП212-С6500-33
КрУ-75

Кронштейн универсальный для крепления линейных извещателей серии ИП212-С6500-33

Референс: КрУ-75
Линейка SystemeFS

Кронштейн универсальный. Предназначен для крепления линейных извещателей серий

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170366452010 см. 2кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
КрУ-75 Кронштейн универсальный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 195.47 kB
КрУ-75 Кронштейн универсальный
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
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