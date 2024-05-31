УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD160 4P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ

Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании.