УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD160 4P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ
УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD160 4P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ
Референс: SSDTCL4P160
Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании.
2 964
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409157510
|8.5
|13
|7.2
|см.
|0.082
|кг.
CAR
|3
|—
|16
|шт.
|—
|23.7
|38.9
|18.5
|см.
|1.659
|кг.
P12
|4
|—
|960
|шт.
|—
|120
|80
|123
|см.
|110
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты