Выключатели-разъединители серии SystemePact SD на токи от 63А до 5000А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей.
Выключатели-разъединители серии SystemePact SD применяются в главных, промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений. Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.
Соответствие требованиям международных стандартов
Наличие видимого разрыва в типоразмерах на токи 63-1250А
Применение в сетях переменного тока до 1000В / постоянного тока до 1500В
Широкий ряд рукояток для управления (прямые, выносные, фронтальные, боковые, черные, красно-желтые)
Возможность блокировки рукояток навесными замками
Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов
Cохранение номинального тока при различных категориях применения (AC23A/AC22B/AC23B/DC21B/DC22B)
Отсутствие снижения номинального тока при температурах -20оС…+50оС
Управление различными типами нагрузок. Категории применения: АС22/АС23/АС21В/АС22В/AC22A/DC21B
Самоочищающиеся главные контакты обеспечивают высокие показатели электрической износостойкости
Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)
Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик
Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя
Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact SD служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.
- Ввод резерва
- Щит местного секционирования
- Малогабаритный распределительный щит
- Щит автоматики
- Выключатель аварийного останова