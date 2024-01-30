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Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD на токи от 63А до 5000А предназначены для применения в сетях низкого напряжения переменного и постоянного тока. Аппараты применяется для неавтоматического замыкания и размыкания электрических цепей.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD применяются в главных, промежуточных распределительных щитах, щитах местного секционирования на промышленных предприятиях, а также являются неотъемлемой частью энергетической инфраструктуры систем уличного освещения и распределения электроэнергии, в сетях административных зданий и сооружений. Отличаются повышенной механической прочностью и предназначены для частых коммутаций в электрических системах. Представлены в нескольких типоразмерах.

Преимущества

Соответствие требованиям международных стандартов

Наличие видимого разрыва в типоразмерах на токи 63-1250А

Применение в сетях переменного тока до 1000В / постоянного тока до 1500В

Широкий ряд рукояток для управления (прямые, выносные, фронтальные, боковые, черные, красно-желтые)

Возможность блокировки рукояток навесными замками

Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов

Cохранение номинального тока при различных категориях применения (AC23A/AC22B/AC23B/DC21B/DC22B)

Отсутствие снижения номинального тока при температурах -20оС…+50оС

Управление различными типами нагрузок. Категории применения: АС22/АС23/АС21В/АС22В/AC22A/DC21B

Самоочищающиеся главные контакты обеспечивают высокие показатели электрической износостойкости

Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик

Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя

Применение

Выключатели-разъединители низкого напряжения SystemePact SD служат для управления электрическими цепями и секционирования и применяются в системах электроснабжения промышленных предприятий, а также на объектах непроизводственной сферы.

  • Ввод резерва
  • Щит местного секционирования
  • Малогабаритный распределительный щит
  • Щит автоматики
  • Выключатель аварийного останова
SD160
SD160
SD250
SD250
SD630
SD630
SD1250
SD1250
Документы
Техническая брошюра SystemePact SD

pdf

Инструкция по установке SystemePact SD 160-1250A

pdf

Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A

pdf

Декларация EAC SystemePact SD

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