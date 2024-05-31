Продукты
SSDTCL4P250
УДЛИНЕННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ SD250 4P С ЛЕВОЙ И БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ
Референс: SSDTCL4P250
Серия SystemePact SD

Длинные клеммные заглушки для выключателей-разъединителей серии SystemePact SP SD на ток 160 А, 4P, с рукояткой слева. Длинные клеммные заглушки обеспечивает защиту от случайного прикосновения к силовым присоединениям аппарата, и повышают безопасность электроустановки для обслуживающего персонала при эксплуатации и техническом обслуживании.

2 964  
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091575348.815.97.3 см. 0.079кг.
CAR
312шт.23.53917.5 см. 1.318кг.
Документы
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 2.08 MB
Техническая документация
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 11.73 MB
Техническая документация
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Дата документа: 14/01/2025
Формат PDF
Размер 512.84 kB
Совместимые продукты
SSD02504LF0250
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 250A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
SSD02504LF0200
 
ВЫКЛ.-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SYSTEMEPACT SD250 4P 200A РУКОЯТКА СЛЕВА ФРОНТ._РУКОЯТКА ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО
