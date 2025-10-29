«Систэм Электрик» на форуме-выставке «Российский промышленник»

Международный форум-выставка «Российский промышленник» пройдёт с 29 по 31 октября в конгрессно-выставочном центре Экспофорум (Санкт-Петербург).

Российская компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает экспертов отрасли и партнёров посетить стенд №Е3 на коллективной экспозиции Республики Марий Эл.

На стенде будет представлена продукция завода «Потенциал» — одного из крупнейших производителей электроустановочных изделий в России и СНГ, системообразующего предприятия Республики Марий Эл.

На стенде «Систэм Электрик» посетители увидят:

серию ArtGallery , лауреата премии «Лучший промышленный дизайн России», и новые рамки ArtGallery Pure из натуральных материалов;

, лауреата премии «Лучший промышленный дизайн России», и новые рамки ArtGallery Pure из натуральных материалов; одну из самых продаваемых в России линеек AtlasDesign в стилях Classic, Nature, Antique, Profi54, Aqua IP44 и новинку этого года — «парящие» рамки AtlasDesign Air;

в стилях Classic, Nature, Antique, Profi54, Aqua IP44 и новинку этого года — «парящие» рамки AtlasDesign Air; механизмы с быстрозажимными клеммами, которые обеспечивают экономию до 6 часов при монтаже 200 постов.

«Российский промышленник» пройдет в офлайн-формате по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, лит. А, конгрессно-выставочный центр Экспофорум. Стенд «Систэм Электрик» №E3, коллективная экспозиция Республики Марий Эл.

Регистрация обязательна.