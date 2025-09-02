ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, сх.4, 10А, ТЕРРАКОТОВЫЙ

Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Profi54 в цвете белый подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.