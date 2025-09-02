ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, сх.4, 10А, ТЕРРАКОТОВЫЙ
Референс: ATN547019
Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Profi54 в цвете белый подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип комплектации Механизм с накладкой
Не содержит (без) галогенов Да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201045670
|7.2
|5.9
|5.7
|см.
|0.106
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4690201045687
|18.7
|38.1
|8.5
|см.
|1.378
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|14690201045684
|39.4
|39.2
|33.8
|см.
|11.483
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|222
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключательдля жалюзи IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Выключательдля жалюзи IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00124_23
Формат PDF
Размер 2.92 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00124_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.07150_23
Формат PDF
Размер 393.66 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.07150_23
