ATLASDESIGN PROFI IP54 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, сх.4, 10А, ТЕРРАКОТОВЫЙ

Механизм выключателя жалюзи 2-клавишного Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Profi54 в цвете белый подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. Теперь можно легко и удобно управлять жалюзи, создавая комфортную световую среду и приватность в помещении. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.

Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип комплектации Механизм с накладкой
Не содержит (без) галогенов Да
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010456707.25.95.7 см. 0.106кг.
BB1
212шт.469020104568718.738.18.5 см. 1.378кг.
CAR
396шт.1469020104568439.439.233.8 см. 11.483кг.
P12
41728шт.12080117 см. 222кг.
Каталог
Каталог для дизайнеров
Дата документа: 02/09/2025
Формат PDF
Размер 65.43 MB
Каталог для дизайнеров
Техническая документация
Выключательдля жалюзи IP54 серии AtlasDesign Profi54
Дата документа: 09/06/2025
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Выключательдля жалюзи IP54 серии AtlasDesign Profi54
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00124_23
Формат PDF
Размер 2.92 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00124_23
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.07150_23
Формат PDF
Размер 393.66 kB
Срок действия: 23/05/2023 - 22/05/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.07150_23
