МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН БЕЗ ВИНТОВ
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН БЕЗ ВИНТОВ
Референс: LEX1420571MR
Линейка MultiBox
МОНТАЖНАЯ КОРОБКА ПОД БЕТОН БЕЗ ВИНТОВ, IP40, цвет-зелёный, предназначена для заливки в бетон или монтажа в прямоугольное отверстие в сплошной стене
Спецификация
Технические характеристики
EC002601 Коробка/корпус для скрытого монтажа в стене/потолке
Способ монтажа Бетонная конструкция
Цвет Зеленый
Ширина 76 мм
Модель/исполнение Одинарный (-ая)
Основные характеристики
Область применения подключение 2 коробок аппаратуры
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Multifix Modulo
Цветовой оттенок зеленый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 71 мм
Режим фиксации оснастка
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP40
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|14607037946627
|42.6
|23.6
|37.2
|см.
|3.1
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 51 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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