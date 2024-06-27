ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЦОКОЛЮ 4П (400/630)
Референс: SPC-PCA4-04-06
Пластиковый переходник для цоколя автоматических выключателей серии SystemePact CCB 400-630 позволяет устанавливать все аксессуары для присоединения стационарного аппарата. Переходник необходим для установки разделителей полюсов, коротких или длинных клеммных заглушек.
11 700
Спецификация
Технические характеристики
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409199275
|19.6
|11.5
|6.4
|см.
|0.22
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4680409199510
|15.7
|21
|27.1
|см.
|1.617
|кг.
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|14680409199272
|42.5
|32.9
|29.3
|см.
|7.122
|кг.
P12
|4
|—
|288
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|97
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Инструкция по установке SystemePact CCB
Дата документа: 27/06/2024
Формат PDF
Размер 1.63 MB
Инструкция по установке SystemePact CCB
Каталог
Каталог серии SystemePact CCB
Дата документа: 28/05/2025
Формат PDF
Размер 14 MB
Каталог серии SystemePact CCB
