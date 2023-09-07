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Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматические выключатели серии SystemePact CCB на токи от 16А до 630А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков.

ОписаниеПреимуществаПрименениеКонфигураторГалереяДокументы
Описание

Автоматические выключатели серии SystemePact СCB предназначены для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий.

Аппараты доступны в двух типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам выключателей ComPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка на протяжении десятилетий.

Серия выключателей SystemePact CCB включает в себя электронные расцепители SystemeLogic, встраиваемые в автоматические выключатели и представляющие собой одновременно высоконадежные устройства защиты и устройства мониторинга электроэнергии. В электронных расцепителях SystemeLogic сочетаются датчики двух типов: трансформаторы с ферромагнитным сердечником (для обеспечения питанием электронных устройств) и воздушные трансформаторы (торы Роговского) для выполнения измерений.

Преимущества

Ротоактивная контактная система с двойным разрывом цепи, снижающая последствия коротких замыканий в электроустановках

Компактные размеры

Возможность применения в сетях 690В

Эргономичная конструкция, обеспечивающая легкость монтажа и обслуживания

Встроенные измерения параметров сети с расцепителями SystemeLogic 5.2E/5.3E

Защита электродвигателей

Коммутация нагрузок с помощью выключателей-разъединителей

Высокая отключающая способность 150кА в компактных габаритах двух типоразмеров

Применение
Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей:
  • Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания
  • Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, металлургия
  • Ответственные области применения: Здравоохранение, Центры обработки данных
Конфигуратор

Воспользуйтесь удобным цифровым инструментом для выбора автоматического выключателя SystemePact CCB, расцепителей, вспомогательных контактов и других необходимых аксессуаров 

Документы
Каталог серии SystemePact CCB

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Сертификат ЕАС серии SystemePact CCB

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Сертификат ЕАС RoHS серии SystemePact CCB

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Инструкция по установке SystemePact CCB

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