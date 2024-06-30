ДЛИННАЯ КЛЕММНАЯ ЗАГЛУШКА 4P (400-630)

Клеммные заглушки представляют собой изолирующие аксессуары, используемые для защиты от прямых прикосновений к силовым цепям (степень защиты IP40, IK07). Длинные клеммные заглушки аппаратов SystemePact CCB 400-630 4Р, используются для переднего присоединения кабелей или изолированных шин.