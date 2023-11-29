Преобразователь частоты STV900H 185 кВт 400В. Кран/Подъемник

Преобразователь частоты SystemeVar 900H (STV900H). Номинальная мощность: 185 кВт (G-тип: перегрузочная способность: 150% в течение 60с, 180% в течение 10с, 200% в течение 1с. Несущая частота ШИМ: 2 кГц). Номинальный ток: 340 А (G-тип). Питающее напряжение 3Ф 380В (-15%) ~ 440В (+10%). Степень защиты IP20. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 500х360х870. Вес: 85 кг. Функция безопасности STO (Safe Torque Off), функция управление тормозом и другие функции для крановых применений. Встроенного модуля торможения нет. Целевое применение: Кран/Подъемник.