Преобразователи частоты с высокой степенью защиты для механизмов подъёма и крановых применений SystemeVar STV900H IP55

Преобразователи частоты STV900H IP55 прошли ряд заводских испытаний, которые были направлены на выявление факторов, способствующих выходу из строя. Так, работая в максимальной перегрузке (до 200% от номинального тока) и тяжёлых условиях эксплуатации (высокая запыленность), вентиляторы охлаждения отлично справились с задачей отвода избыточного тепла. Преобразователи остались в работе и не отключились по перегрузке.