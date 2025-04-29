Преобразователи частоты с высокой степенью защиты для механизмов подъёма и крановых применений STV900H IP55

Высокопроизводительные преобразователи частоты для крановых применений 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 110 кВт, защищённые от воздействия пыли и влаги

Преобразователи частоты с высокой степенью защиты для механизмов подъёма и крановых применений SystemeVar STV900H IP55

ОписаниеПреимуществаПрограммное обеспечениеПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

STV900H IP55 — одна из основных линеек преобразователей частоты семейства SystemeVar для крановых применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.

Преимущества

Преобразователи частоты SystemeVar 900H IP55 соответствуют всем основным требованиям к системе электропривода, так как на борту уже есть:

  • Modbus RTU
  • ЭМС-фильтр Класса С3
  • Встроенный тормозной модуль
  • Встроенный DC-реактор (от 18,5 до 110 кВт включительно)
  • LCD панель оператора с поддержкой русского языка, функцией копирования параметров (поддерживает три набора параметров)

Диапазон питающих напряжений:

3Ф 380−440 В (от 4 до 110 кВт)

Перегрузочная способность:

  • 150% в течение 60с
  • 180% в течение 10с
  • 200% в течение 1с

Гибкая адаптация под конкретное применение

Работа как с синхронными, так и с асинхронными электродвигателями

Расширение функциональности (опционально)

  • Платы расширения входов/выходов
  • Платы энкодера (PG)
  • Плата ПЛК (PLC)
  • Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)

Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off)

Соответствует Class SIL 2 PLd Cat .3.3:

  • Внутренняя установка
  • Диапазон температур: от 0℃ до +40℃
  • Высота над уровнем моря: ниже 2000 м
  • Влажность: ниже 90% относительной влажности

Функция гарантирует что:

  • Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
  • Конечная скорость будет равна нулю
  • Преобразователь частоты останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
  • Преобразователь частоты сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно

Встроенные крановые функции

Встроенная тормозная логика

  • Ориентирована на подъем и включает в себя проверку крутящего момента, обратную связь тормоза, определение нулевого положения и перезапуск после торможения, которые соответствуют промышленным стандартам преобразователей частоты для кранов

Макрос для подъемных операций 

  • Макрос включает в себя подъем, горизонтальное перемещение, строительные лифты и механизм поворота башенного крана, а также определяемые пользователем прикладные макросы

Защита двигателя от перегрева

  • Преобразователь частоты получает входной сигнал датчика температуры двигателя (PT100, PT1000 и PTC) на карту расширения SEOP-1631 (также возможно получать входной сигнал датчика температуры двигателя на AI карты расширения SEOP-1631 (PT100, PT1000 и KTY84), реализуя защиту двигателя от перегрева

Настенный монтаж

Преобразователь частоты устанавливается в непосредственной близости с рабочим органом и не требует установки в дополнительную оболочку (шкаф управления). Отлично подойдут для модернизации кранов и кранового оборудования.

Высокая степень защиты IP55

Пыль: некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.
Вода: защита от струй воды (сопло 6,3 мм под давлением в 30 кПа) на корпус с любого направления.

Расширенный диапазон рабочих температур

от -10 до +40°C – работа без ухудшения номинальных характеристик
от +40 до +50°C – требуется дерейтинг (снижение выходных характеристик), а именно номинальный выходной ток уменьшается на 1% для каждого повышения температуры 1°C 

Эффективное охлаждение

Преобразователи частоты STV900H IP55 прошли ряд заводских испытаний, которые были направлены на выявление факторов, способствующих выходу из строя. Так, работая в максимальной перегрузке (до 200% от номинального тока) и тяжёлых условиях эксплуатации (высокая запыленность), вентиляторы охлаждения отлично справились с задачей отвода избыточного тепла. Преобразователи остались в работе и не отключились по перегрузке.

Продуманный дизайн

Преобразователи частоты специально подготовлены к тяжёлым условиям эксплуатации, имеют большое количество уплотнителей, сальниковых вводов и защитных компонентов. Убедитесь в этом сами!

Программное обеспечение

SystemeVAR Studio

SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.

Скачать программное обеспечение

Основные функции:

  • Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
  • Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
  • Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
  • Выбор необходимых параметров в качестве приоритетных и настройка функций поиска параметров
  • Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
  • Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
  • Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
  • Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
  • Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши) 
  • Поддержка изменения скина интерфейса 

SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:

  • STV900H IP55
  • STV320
  • STV600
  • STV900
  • STV900-IP55
  • STV900H
  • STV900L
  • STV990
  • STV1200 

Технические требования:

Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).

Применение

Металлургия
Цементная промышленность
Горнодобывающая промышленность
Портальные, козловые и мостовые краны
SystemeVar 900H IP55
SystemeVar 900H IP55
Номинальная мощность: от 4 до 5,5 кВт
Номинальная мощность: от 4 до 5,5 кВт
Номинальная мощность: от 7,5 до 15 кВт
Номинальная мощность: от 7,5 до 15 кВт
Номинальная мощность: от 18,5 до 22 кВт
Номинальная мощность: от 18,5 до 22 кВт
Номинальная мощность: от 30 до 37 кВт
Номинальная мощность: от 30 до 37 кВт
Номинальная мощность: от 45 до 75 кВт
Номинальная мощность: от 45 до 75 кВт
Номинальная мощность: от 90 до 110 кВт
Номинальная мощность: от 90 до 110 кВт

Узнайте больше о преобразователях частоты SystemeVar STV900H IP55 на нашем YouTube канале!

Смотреть все видео

Документы

STV900H IP55 - лучшее решение!
Технические характеристики STV900H IP55
STV900H IP55_Тепловые потери ПЧ
Информация по тепловым потерям преобразователей частоты торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar, типа STV900 (версия “H” для крановых применений) с высокой степенью защиты (IP55)
Фильтры
Поиск
Корзина