Высокопроизводительные преобразователи частоты для крановых применений 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 110 кВт, защищённые от воздействия пыли и влаги
Преобразователи частоты с высокой степенью защиты для механизмов подъёма и крановых применений SystemeVar STV900H IP55
Описание
STV900H IP55 — одна из основных линеек преобразователей частоты семейства SystemeVar для крановых применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.
Преимущества
Преобразователи частоты SystemeVar 900H IP55 соответствуют всем основным требованиям к системе электропривода, так как на борту уже есть:
- Modbus RTU
- ЭМС-фильтр Класса С3
- Встроенный тормозной модуль
- Встроенный DC-реактор (от 18,5 до 110 кВт включительно)
- LCD панель оператора с поддержкой русского языка, функцией копирования параметров (поддерживает три набора параметров)
Диапазон питающих напряжений:
3Ф 380−440 В (от 4 до 110 кВт)
Перегрузочная способность:
- 150% в течение 60с
- 180% в течение 10с
- 200% в течение 1с
Гибкая адаптация под конкретное применение
Работа как с синхронными, так и с асинхронными электродвигателями
Расширение функциональности (опционально)
- Платы расширения входов/выходов
- Платы энкодера (PG)
- Плата ПЛК (PLC)
- Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)
Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off)
Соответствует Class SIL 2 PLd Cat .3.3:
- Внутренняя установка
- Диапазон температур: от 0℃ до +40℃
- Высота над уровнем моря: ниже 2000 м
- Влажность: ниже 90% относительной влажности
Функция гарантирует что:
- Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
- Конечная скорость будет равна нулю
- Преобразователь частоты останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
- Преобразователь частоты сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно
Встроенные крановые функции
Встроенная тормозная логика
- Ориентирована на подъем и включает в себя проверку крутящего момента, обратную связь тормоза, определение нулевого положения и перезапуск после торможения, которые соответствуют промышленным стандартам преобразователей частоты для кранов
Макрос для подъемных операций
- Макрос включает в себя подъем, горизонтальное перемещение, строительные лифты и механизм поворота башенного крана, а также определяемые пользователем прикладные макросы
Защита двигателя от перегрева
- Преобразователь частоты получает входной сигнал датчика температуры двигателя (PT100, PT1000 и PTC) на карту расширения SEOP-1631 (также возможно получать входной сигнал датчика температуры двигателя на AI карты расширения SEOP-1631 (PT100, PT1000 и KTY84), реализуя защиту двигателя от перегрева
Настенный монтаж
Преобразователь частоты устанавливается в непосредственной близости с рабочим органом и не требует установки в дополнительную оболочку (шкаф управления). Отлично подойдут для модернизации кранов и кранового оборудования.
Высокая степень защиты IP55
Пыль: некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.
Вода: защита от струй воды (сопло 6,3 мм под давлением в 30 кПа) на корпус с любого направления.
Расширенный диапазон рабочих температур
от -10 до +40°C – работа без ухудшения номинальных характеристик
от +40 до +50°C – требуется дерейтинг (снижение выходных характеристик), а именно номинальный выходной ток уменьшается на 1% для каждого повышения температуры 1°C
Эффективное охлаждение
Преобразователи частоты STV900H IP55 прошли ряд заводских испытаний, которые были направлены на выявление факторов, способствующих выходу из строя. Так, работая в максимальной перегрузке (до 200% от номинального тока) и тяжёлых условиях эксплуатации (высокая запыленность), вентиляторы охлаждения отлично справились с задачей отвода избыточного тепла. Преобразователи остались в работе и не отключились по перегрузке.
Продуманный дизайн
Преобразователи частоты специально подготовлены к тяжёлым условиям эксплуатации, имеют большое количество уплотнителей, сальниковых вводов и защитных компонентов. Убедитесь в этом сами!
Программное обеспечение
SystemeVAR Studio
SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.
Основные функции:
- Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
- Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
- Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
- Выбор необходимых параметров в качестве приоритетных и настройка функций поиска параметров
- Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
- Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
- Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
- Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
- Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши)
- Поддержка изменения скина интерфейса
SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:
- STV900H IP55
- STV320
- STV600
- STV900
- STV900-IP55
- STV900H
- STV900L
- STV990
- STV1200
Технические требования:
Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).