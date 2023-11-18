Продукты
SEOP-1302
Profinet комм. плата STV600/900
SEOP-1302
SEOP-1302
SEOP-1302

Profinet комм. плата STV600/900

Референс: SEOP-1302
Серия SystemeVar

Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV600, STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу PROFINET.

Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Коммуникационный модуль
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902563520105 см. 0.2кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Каталог SystemeVar STV900
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Базовый дистрибутив ПО
SEOP-1302_Profinet GSDML file
Дата документа: 25/11/2024
Формат ZIP
Размер 4.25 kB
SEOP-1302_Profinet GSDML file
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