Profinet комм. плата STV600/900
Profinet комм. плата STV600/900
Референс: SEOP-1302
Коммуникационная карта является дополнительным компонентом расширения коммуникационных возможностей преобразователей частоты STV600, STV900, STV900 IP55, STV900H и служит для организации обмена данными между ПЛК и ПЧ по протоколу PROFINET.
Спецификация
Технические характеристики
EC002025 Комплектующие для частотных преобразователей
Тип компонента/запасной части Коммуникационный модуль
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409025635
|20
|10
|5
|см.
|0.2
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemeVar STV900
Дата документа: 11/03/2024
Формат PDF
Размер 30.08 MB
Каталог SystemeVar STV900
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Базовый дистрибутив ПО
SEOP-1302_Profinet GSDML file
Дата документа: 25/11/2024
Формат ZIP
Размер 4.25 kB
SEOP-1302_Profinet GSDML file
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