Продукты
STV600D55N4F3
Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
STV600D55N4F3

Преобразователь частоты STV600 55 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.

Референс: STV600D55N4F3
Линейка SystemeVar
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 282 мм
Высота 560 мм
Глубина 263 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040902466943.54470 см. 21.399кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог SystemeVar STV600
Дата документа: 29/11/2023
Формат PDF
Размер 8.16 MB
Каталог SystemeVar STV600
Техническая документация Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Техническая документация Руководство по эксплуатации STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 12.36 MB
Руководство по эксплуатации STV600
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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