Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
Преобразователь частоты STV600 45 кВт 400В с ЭМС C3 фильт.
Референс: STV600D45N4F3
Спецификация
Технические характеристики
EC001857 Преобразователь частоты
Ширина 250 мм
Высота 400 мм
Глубина 202 мм
С блоком управления Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409024652
|570
|395
|355
|мм.
|14 105
|г.
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Тип документа
Каталог Каталог SystemeVar STV600Каталог SystemeVar STV600
Дата документа: 29/11/2023
Формат PDF
Размер 8.16 MB
Техническая документация Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600Краткое руководство пользователя для серий STV320 и STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 822.92 kB
Техническая документация Руководство по эксплуатации STV600Руководство по эксплуатации STV600
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 12.36 MB
Д-ТР ТС-НВО ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.03833_22
Формат PDF
Размер 1.94 MB
Срок действия: 08/11/2022 - 07/11/2027
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