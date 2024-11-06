3-фазные ИБП Systeme Electric

Портфолио 3-фазных ИБП Systeme Electric представляет комплексное решение для обеспечения надёжного питания для любой отрасли и бизнеса любого масштаба.

Это современные решения для критически важных нагрузок, подходящие под различные запросы и требования по обслуживанию. 

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Портфолио 3-фазных ИБП Systeme Electric

Серия Uniprom

это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.

Серия Excelente

это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.

Серия SystemeGutr

для качественной защиты питания промышленных объектов с возможностью обеспечения гальванической развязки с сетью и высокой степенью защиты корпуса IP31.

Основные технические характеристики

Серия Uniprom
  • Компактные моноблочные или модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
  • Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию
  • Удобный интерфейс для использования, контроля и управления
  • Простое масштабирование
  • Адаптируемость к месту установки
Серия Excelente
  • Передовая высокоплотная технология
  • Устойчивая к отказам архитектура
  • До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
  • До 97% КПД в режиме двойного преобразования
  • Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
  • Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
  • Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Серия SystemeGutr
  • Повышенная степень защиты IP31
  • Длительный срок службы (15 лет)
  • Гибкость конфигураций (с трансформатором развязки и без)
  • Горячая замена модулей с фронта 
  • Бестранформаторная топология выпрямителя/инвертора
  • Производство в России
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Почему Systeme Electric?

«Систэм Электрик» – российская компания, разработчик и производитель передовых решений в области распределения электроэнергии, автоматизации, инженерной инфраструктуры ЦОД и программного обеспечения. 

Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в России и Беларуси. Команда «Систэм Электрик» обладает многолетним опытом работы под брендом APC by Schneider Electric. 

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