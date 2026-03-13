Декретная ставка
Обязанности:
- Разработка планов по развитию продуктовой группы;
- Введение в ассортимент новых и управление существующими продуктовыми группами;
- Анализ рынка по продуктовым линейкам, анализ конкурентной активности;
- Позиционирование продукта на рынке;
- Выявление перспектив развития продуктовой группы;
- Управление ценовым позиционированием;
- Оценка экономических показателей эффективности продаж направления и подготовка бизнес-планов.
Требования:
- Высшее образование (электротехническое/техническое);
- Знания и навыки в области управления жизненным циклом технических продуктов;
- Хорошее владение Excel и Word, PPT, Figma;
- Опыт работы в производственных российских или китайских компаниях электротехнического или светотехнического рынка;
- Навыки создания и проведения презентаций;
- Опыт работы с системами Умного Дома будет дополнительным преимуществом;
- Английский язык на уровне intermediate или выше.
Условия:
- Декретная ставка;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.