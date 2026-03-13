Декретная ставка

Обязанности:

  • Разработка планов по развитию продуктовой группы;
  • Введение в ассортимент новых и управление существующими продуктовыми группами;
  • Анализ рынка по продуктовым линейкам, анализ конкурентной активности;
  • Позиционирование продукта на рынке;
  • Выявление перспектив развития продуктовой группы;
  • Управление ценовым позиционированием;
  • Оценка экономических показателей эффективности продаж направления и подготовка бизнес-планов.

Требования:

  • Высшее образование (электротехническое/техническое);
  • Знания и навыки в области управления жизненным циклом технических продуктов;
  • Хорошее владение Excel и Word, PPT, Figma;
  • Опыт работы в производственных российских или китайских компаниях электротехнического или светотехнического рынка;
  • Навыки создания и проведения презентаций;
  • Опыт работы с системами Умного Дома будет дополнительным преимуществом;
  • Английский язык на уровне intermediate или выше.

Условия:

  • Декретная ставка;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
