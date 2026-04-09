Обязанности:

  • Авторизация заказов;
  • Сбор финансовой отчетности клиентов;
  • Базовая аналитика по кредитному менеджменту;
  • Взаимодействие с Центром Поддержки Клиентов;
  • Работа в 1С;
  • Сканирование и архивирование документов.

Требования:

  • Опыт работы от одного года;
  • Высшее экономическое образование или обучающиеся на последних курсах ВУЗа;
  • Уверенное владение Excel и PowerPoint.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 1 года до 3 лет
