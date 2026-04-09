Обязанности:
- Авторизация заказов;
- Сбор финансовой отчетности клиентов;
- Базовая аналитика по кредитному менеджменту;
- Взаимодействие с Центром Поддержки Клиентов;
- Работа в 1С;
- Сканирование и архивирование документов.
Требования:
- Опыт работы от одного года;
- Высшее экономическое образование или обучающиеся на последних курсах ВУЗа;
- Уверенное владение Excel и PowerPoint.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.