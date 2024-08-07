Обязанности

  • Оценка налоговых рисков по хозяйственным операциям, в том числе с нерезидентами;
  • Оценка налоговых рисков при заключении хозяйственных договоров;
  • Участвовать в разработке процедур, улучшающих результаты группы компания в области налоговой эффективности и управления налоговыми рисками.
  • Оказывать поддержку в составлении отчетности, консультировать финансовые и бизнес-подразделения по вопросам налогообложения.
  • Участвовать в процессах взаимодействия с налоговыми органами, формировать правовую позицию компании (в том числе участие в подготовке ответов на требования, сопровождение проверок)
  • Анализировать влияние изменений законодательства на процессы в компании : мониторить результаты налоговых проверок, решений судов всех уровней, региональных позиций, обзоров консалтинговых компаний, отраслевого законодательства, мнений Минфина и ФНС.
  • Подготовка уведомлений в связи с участием в иностранных компаниях.

Требования

  • Высшее образование, желательно экономическое или юридическое.
  • Опыт работы от 3-х лет в налоговой сфере.
  • Знание налогового законодательства (общая и особенная часть + практика применения).
  • Навыки работы в Excel.
  • Внимание к деталям, умение работать в режиме многозадачности.
  • Отличные аналитическое способности.

Условия

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва
От 3 до 6 лет
