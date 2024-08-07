Обязанности
- Оценка налоговых рисков по хозяйственным операциям, в том числе с нерезидентами;
- Оценка налоговых рисков при заключении хозяйственных договоров;
- Участвовать в разработке процедур, улучшающих результаты группы компания в области налоговой эффективности и управления налоговыми рисками.
- Оказывать поддержку в составлении отчетности, консультировать финансовые и бизнес-подразделения по вопросам налогообложения.
- Участвовать в процессах взаимодействия с налоговыми органами, формировать правовую позицию компании (в том числе участие в подготовке ответов на требования, сопровождение проверок)
- Анализировать влияние изменений законодательства на процессы в компании : мониторить результаты налоговых проверок, решений судов всех уровней, региональных позиций, обзоров консалтинговых компаний, отраслевого законодательства, мнений Минфина и ФНС.
- Подготовка уведомлений в связи с участием в иностранных компаниях.
Требования
- Высшее образование, желательно экономическое или юридическое.
- Опыт работы от 3-х лет в налоговой сфере.
- Знание налогового законодательства (общая и особенная часть + практика применения).
- Навыки работы в Excel.
- Внимание к деталям, умение работать в режиме многозадачности.
- Отличные аналитическое способности.
Условия
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании