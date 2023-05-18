Форум электротехникии инженерных систем

Компания Systeme Electric принимает участие в Форуме электротехники и инженерных систем. Компания ЭТМ проведет 38-й Форум 18 мая в Санкт-Петербурге. На Форуме мы представим стенд с продуктовыми новинками, выступим спикерами на семинарах и мастер классе.
Участие бесплатное!
140+ производителей
На выставке вы увидите новинки в сфере электротехники, промышленного оборудования, систем безопасности и СКС, инженерной сантехники и крепежа. Спрашивайте и получайте ответы напрямую от производителей.
40+ деловых мероприятий
Лучшие практики закупок, снабжения, монтажа и подбора технических решений от экспертов ЭТМ и производителей: конференции, семинары, мастер-классы и круглые столы (подробная программа будет опубликована 18 апреля). Отдельный фокус — на водоснабжение и отопление.
Зал кабель-контроля
Тест-драйв в прямом эфире: протестируйте на месте более 20 образцов ВВГнг-LS 3х2.5 от разных производителей. Проверьте кабель на удобство монтажа и сопротивление токопороводящей жилы на соответствие ГОСТ. Узнайте в чем различия пожаробезопасных кабелей. Составьте свой рейтинг качества.
Цифровое iPROстранство
Узнайте, как работать эффективнее и успевать больше, подбирая оборудование, проектируя, выполняя закупки и управляя предприятием — с онлайн-сервисом iPRO 3. Эксперты ЭТМ покажут новые функции, дадут тестовый доступ и ответят на вопросы.
Интерактивная зона ПРОФИ МОНТАЖА
Вы — частный монтажник? Заходите в интерактивную зону, чтобы получить промокоды, повысить свой уровень скидки в ЭТМ до 10 %, зарегистрироваться в программе лояльности ЭТМ и выиграть крутой мерч.
Мобильный центр импортозамещения
Посетите специально оснащенный промоавтомобиль, который припаркован возле Экспофорума. Здесь мы представляем технические решения для промпредприятий.
30+ ценных призов и подарков
Примите участие в розыгрыше и получите шанс выиграть полезные призы и крутой мерч ЭТМ и партнеров. В розыгрыше участвуют все, кто посетил форум
ПРОГРАММА
|10:00
|Регистрация
|10:30
|Открытие Форума
|10:00-17:00
|Работа выставочных стендов
|11:00-16:45
|Работа зала iPRO
|Семинары производителей по современным решениям отрасли
|Отраслевые конференции, круглые столы, дебаты
|Мастер-классы по монтажу оборудования
|16:50-17:30
|Розыгрыш ценных призов. Закрытие Форума