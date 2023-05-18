Форум электротехникии инженерных систем

Компания Systeme Electric принимает участие в Форуме электротехники и инженерных систем. Компания ЭТМ проведет 38-й Форум 18 мая в Санкт-Петербурге. На Форуме мы представим стенд с продуктовыми новинками, выступим спикерами на семинарах и мастер классе.

Участие бесплатное!

140+ производителей

На выставке вы увидите новинки в сфере электротехники, промышленного оборудования, систем безопасности и СКС, инженерной сантехники и крепежа. Спрашивайте и получайте ответы напрямую от производителей.

40+ деловых мероприятий

Лучшие практики закупок, снабжения, монтажа и подбора технических решений от экспертов ЭТМ и производителей: конференции, семинары, мастер-классы и круглые столы (подробная программа будет опубликована 18 апреля). Отдельный фокус — на водоснабжение и отопление.

Зал кабель-контроля

Тест-драйв в прямом эфире: протестируйте на месте более 20 образцов ВВГнг-LS 3х2.5 от разных производителей. Проверьте кабель на удобство монтажа и сопротивление токопороводящей жилы на соответствие ГОСТ. Узнайте в чем различия пожаробезопасных кабелей. Составьте свой рейтинг качества.

Цифровое iPROстранство

Узнайте, как работать эффективнее и успевать больше, подбирая оборудование, проектируя, выполняя закупки и управляя предприятием — с онлайн-сервисом iPRO 3. Эксперты ЭТМ покажут новые функции, дадут тестовый доступ и ответят на вопросы.

Интерактивная зона ПРОФИ МОНТАЖА

Вы — частный монтажник? Заходите в интерактивную зону, чтобы получить промокоды, повысить свой уровень скидки в ЭТМ до 10 %, зарегистрироваться в программе лояльности ЭТМ и выиграть крутой мерч.

Мобильный центр импортозамещения

Посетите специально оснащенный промоавтомобиль, который припаркован возле Экспофорума. Здесь мы представляем технические решения для промпредприятий.

30+ ценных призов и подарков

Примите участие в розыгрыше и получите шанс выиграть полезные призы и крутой мерч ЭТМ и партнеров. В розыгрыше участвуют все, кто посетил форум

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