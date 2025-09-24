Приглашаем вас на обучение по умному дому Sber и AtlasDesign Smart!
Где: в шоурумах Sber и Systeme Electric — в Москве и Санкт-Петербурге
Когда: Выберите любую удобную дату из трех:
- 24.09 с 16:00 до 18:00
- 29.10 с 16:00 до 18:00
- 26.11 с 16:00 до 18:00
Что вас ждет:
- Разберёмся, зачем нужен умный дом и как о нем рассказать
- Изучим устройства AtlasDesign Smart и возможности системы со сценариями
- Изучим управление через приложение и голосового помощника
- Разберёмся как сделать проект - с чего начать, как установить и настроить - получим все необходимые инструменты для проекта
Участие бесплатное, необходима регистрация.
Москва: ул. Нижняя Сыромятническая 10, стр.9, шоурум дизайнерскойэлектрики Systeme Electric
Санкт-Петербург: ул. Уральская 1м, шоурум Умный дом Sber