Назад

Обучение по умному дому Sber и AtlasDesign Smart

24 сентября 2025, с 16:00 до 18:00
Москва, Санкт-Петербург
Оффлайн

Приглашаем вас на обучение по умному дому Sber и AtlasDesign Smart!

Где: в шоурумах Sber и Systeme Electric — в Москве и Санкт-Петербурге

Когда: Выберите любую удобную дату из трех:

  • 24.09 с 16:00 до 18:00
  • 29.10 с 16:00 до 18:00
  • 26.11 с 16:00 до 18:00 

Что вас ждет:

  • Разберёмся, зачем нужен умный дом и как о нем рассказать
  • Изучим устройства AtlasDesign Smart и возможности системы со сценариями
  • Изучим управление через приложение и голосового помощника
  • Разберёмся как сделать проект - с чего начать, как установить и настроить - получим все необходимые инструменты для проекта

Участие бесплатное, необходима регистрация.

Москва: ул. Нижняя Сыромятническая 10, стр.9, шоурум дизайнерскойэлектрики Systeme Electric

Санкт-Петербург: ул. Уральская 1м, шоурум Умный дом Sber

Фильтры
Поиск
Корзина