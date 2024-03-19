Онлайн-форум АВОК «ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ. Инновационное оборудование и технологии инженерных систем»

Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программного обеспечения, выступит с докладом «Коплексное предложение системы BMS для высотных зданий».

В программе выступления:

Требования к современным системам управления зданиями (BMS)

Ахитектура комплексного решения SystemeBMS от Systeme Electric от диспетчерской и центральных систем до комнатной автоматизации

Ключевые аппаратные устройства и программное обеспечение решения SystemeBMS

Техническая поддержка, обучение и взаимодействие с проектировщиками

До встречи на мероприятии!

Регистрация слушателей по ссылке: https://webinar.abok.ru/p/smart/

Инструкция по регистрации по ссылке