Онлайн-форум АВОК «ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ. Инновационное оборудование и технологии инженерных систем»

Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программного обеспечения, выступит с докладом «Коплексное предложение системы BMS для высотных зданий».
В программе выступления:
- Требования к современным системам управления зданиями (BMS)
- Ахитектура комплексного решения SystemeBMS от Systeme Electric от диспетчерской и центральных систем до комнатной автоматизации
- Ключевые аппаратные устройства и программное обеспечение решения SystemeBMS
- Техническая поддержка, обучение и взаимодействие с проектировщиками
До встречи на мероприятии!
Регистрация слушателей по ссылке: https://webinar.abok.ru/p/smart/
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