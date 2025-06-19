«Систэм Электрик» на форуме ЭТМ

Компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех посетить свой стенд на 44-м Форуме инженерных систем в Тюмени!

На нашем стенде вы сможете ознакомиться с основными продуктами и решениями, а также увидите новинки от брендов Systeme Electric и Dekraft, соответствующие актуальным требованиям отрасли.

Форум ЭТМ пройдет в офлайн-формате по адресу: г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна.

Ждем вас на нашем стенде № 12-13 для обсуждения современных технологий и обмена профессиональным опытом!