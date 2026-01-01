«Систэм Электрик» на Форуме ЭТМ

«Систэм Электрик» покажет новинки на Форуме ЭТМ!

4 июня в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится одно из крупнейших событий рынка инженерных систем – Форум ЭТМ.

За один день гости увидят выставку новинок от более 120 брендов, смогут посетить профильные конференции и мастер-классы.

«Систэм Электрик» будет ждать всех профессионалов отрасли на стенде № 64, 57, где представит флагманы, например, воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB, и новинки – безрамочную серию выключателей и розеток Systeme Infinity и шкаф для монтажа низковольтного оборудования DekraftUno.

Эксперты «Систэм Электрик» примут активное участие в деловой программе: поделятся опытом в сессии для специалистов по щитовому оборудованию и проведут мастер-класс по подключению умного термостата к нагревательному мату.

Регистрация обязательна.