«Систэм Электрик» на форуме ЭТМ

Компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех посетить свой стенд на 46-м Форуме инженерных систем в Красноярске!

На нашем стенде вы сможете ознакомиться с основными продуктами и решениями, а также увидите новинки от брендов Systeme Electric и Dekraft, соответствующие актуальным требованиям отрасли.

Форум ЭТМ пройдет в офлайн-формате по адресу: г. Красноярск в Международном выставочно-деловом центр Сибирь, улица Авиаторов, 19, корп. 2.

Ждем вас на нашем стенде № 35;39 для обсуждения современных технологий и обмена профессиональным опытом!

Регистрация обязательна.