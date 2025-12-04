«Систэм Электрик» на МФЭС-2025

«Систэм Электрик» приглашает на МФЭС-2025!

Международный форум Электрические сети (МФЭС) пройдет 2-4 декабря в выставочном комплексе «Тимирязев центр». МФЭС ежегодно объединяет специалистов электроэнергетической и электротехнической отраслей, научных экспертов, представителей органов власти, специалистов проектного и строительного направления для обсуждения и решения приоритетных задач электросетевого комплекса с целью повышения его надежности и эффективности.

В этом году «Систэм Электрик» выступает партнером МФЭС и представит на форуме ключевые продукты, производимые на собственных заводах в России.

Продукция завода «СЭЗЭМ» (г. Коммунар, Ленинградская область, основан в 2009 году):

Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией RME , которое успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России;

, которое успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России; Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией SystemeRSF ;

; Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB с полностью российским блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции;

с полностью российским блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции; Автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, размещение производства которых на заводе «СЭЗЭМ» планируется в 2026 году.

Продукция научно-технического центра «Механотроника» (г. Санкт-Петербург, основан в 1990 году):

Микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ , включенные в Реестр российской промышленной продукции;

, включенные в Реестр российской промышленной продукции; Регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео , включенный в Реестр российской промышленной продукции;

, включенный в Реестр российской промышленной продукции; Блок питания БПК-5-Т , включенный в Реестр российской промышленной продукции;

, включенный в Реестр российской промышленной продукции; Шкаф оперативной блокировки разъединителей ОБР и шкаф защиты ближнего резервирования ЗБР , включенные в Реестр российской промышленной продукции;

и шкаф защиты ближнего резервирования , включенные в Реестр российской промышленной продукции; Шкаф системы оперативного постоянного тока СОПТ ;

; ПО для создания автоматизированной системы управления технологическим процессом подстанции, внесенное в Реестр российского программного обеспечения WebScadaMT.

Продукция завода «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, основан в 1966 году):

Флагманские серии розеток и выключателей ArtGallery, AtlasDesign, Glossa и другие электроустановочные изделия Systeme Electric, выпускаемые на заводе «Потенциал», одном из крупнейших производителей розеток и выключателей в России.

Кроме того, будут продемонстрированы:

Экосистема продуктов SystemeOne для мониторинга и диспетчеризации, включающая в себя следующие компоненты:

- система беспроводного контроля температуры SystemeMeters TM

- система беспроводного контроля энергии SystemeGate

- шлюз-сервер распределительного щита SystemeSmart

- щитовой индикатор Systeme iDM

Вакуумный выключатель среднего напряжения SystemePact VCB .

. Низковольтное комплектное устройство SystemeBlock на токи до 6300А для распределения питания.

на токи до 6300А для распределения питания. Комплексное решение на базе навесного шкафа SystemeNSB .

. Серия модульного оборудования City9 Set и флагманская линейка Systeme9 , созданная на базе 15кА (Icu) промышленной платформы.

и флагманская линейка , созданная на базе 15кА (Icu) промышленной платформы. Комплексные решения Dekraft на базе универсального напольного шкафа DekraftUno и навесных распределительных щитов ЩРНМ NEW.

МФЭС-2025 состоится по адресу: Москва, Верхняя аллея, 6с1, «Тимирязев центр». Стенд «Систэм Электрик» А63-1, зал «Вавилов». Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт: https://expoelectroseti.ru/

До встречи на МФЭС-2025!