«Систэм Электрик» на РЭН-2025

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, продемонстрирует флагманские линейки оборудования и расскажет о локализации продуктов и решений на Российской энергетической неделе (РЭН-2025), которая состоится 15-17 октября в ЦВЗ «Манеж» и Гостином дворе.

В рамках РЭН пройдет выставка оборудования и технологий для всех сегментов топливно-энергетического комплекса, где представляются передовые разработки и отечественные аналоги зарубежных решений. Она сочетает деловую программу и демонстрацию технологий, нацелена на продвижение российских инноваций и укрепление позиций отечественных компаний на глобальном рынке.

На стенде № B17 в Гостином дворе «Систэм Электрик» представит ключевые отраслевые продукты брендов Systeme Electric и «Механотроника» с высоким уровнем локализации.

Гости выставки увидят:

Воздушный автоматический выключатель SystemePact ACB с отечественным блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции.

Различные серии электроустановочных изделий Systeme Electric, выпускаемые на заводе «Потенциал», одном из крупнейших производителей розеток и выключателей в России.

Микропроцессорные блоки релейной защиты, в том числе в морском исполнении, - БМРЗ-150, БМРЗ-60-VIP и регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео разработки и производства НТЦ «Механотроника», включенные в Реестр российской промышленной продукции.

Выставка РЭН-2025 пройдет по адресу: Москва, ул. Ильинка, 4, Гостиный двор.

Стенд «Систэм Электрик» № B17. Регистрация обязательна.

До встречи на РЭН-2025!