«Систэм Электрик» на Слете Плиточников

Ежегодный Слет плиточников в Москве, объединяющий производителей, мастеров и лидеров мнений. «Систэм Электрик» принимает участие впервые и приглашает профессионалов отрасли посетить наш стенд №12. На стенде будут представлены решения под брендом Systeme Electric для жилищного строительства, актуальные для мастеров-плиточников:
- нагревательные маты Step Balance и Step Turbo
- кабельные секции Step Balance
- терморегуляторы для управления теплым полом (серий Glossa, AtlasDesign, ArtGallery)
Дата проведения: 13.02 с 9:30 до 18:00
Адрес: Тимирязев Центр, Зал Немчинов, Верхняя аллея, 6c1
Регистрация по ссылке.
До встречи на выставке!