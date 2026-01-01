Назад

«Систэм Электрик» на Слете Плиточников

13 февраля 2026, с 09:30 до 18:00
Москва
Оффлайн

Ежегодный Слет плиточников в Москве, объединяющий производителей, мастеров и лидеров мнений. «Систэм Электрик» принимает участие впервые и приглашает профессионалов отрасли посетить наш стенд №12. На стенде будут представлены решения под брендом Systeme Electric для жилищного строительства, актуальные для мастеров-плиточников: 

  • нагревательные маты Step Balance и Step Turbo
  • кабельные секции Step Balance
  • терморегуляторы для управления теплым полом (серий Glossa, AtlasDesign, ArtGallery)

Дата проведения: 13.02 с 9:30 до 18:00

Адрес: Тимирязев Центр, Зал Немчинов, Верхняя аллея, 6c1

Регистрация по ссылке.

До встречи на выставке!

 

 

