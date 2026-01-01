«Систэм Электрик» на выставке ИННОПРОМ

«Систэм Электрик» покажет отечественные решения собственного производства на ИННОПРОМ-2026!

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ в этом году состоится с 6 по 9 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Мероприятие вновь объединит представителей промышленности, органов власти, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества со всего мира.

«Систэм Электрик» представит на стенде № 3С6 ключевые продукты и решения, производимые на собственных предприятиях в России.

Продукция завода «СЭЗЭМ» (г. Коммунар, Ленинградская область, основан в 2010 году):

компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией RME , которое успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России;

, которое успешно прошло все необходимые испытания и проверки в рамках аттестации ПАО «Россети». Моноблок набрал более 90 баллов из 100 возможных, что свидетельствует о наиболее высоком уровне его локализации среди всех типов подобных устройств в России; воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB с полностью российским блоком управления SystemeLogic X, включенным в Реестр российской промышленной продукции.

Продукция научно-технического центра «Механотроника» (г. Санкт-Петербург, основан в 1990 году):

флагманские микропроцессорные блоки релейной защиты БМРЗ , включенные в Реестр российской промышленной продукции;

, включенные в Реестр российской промышленной продукции; регистратор дуговых замыканий ДУГА-О2 Нео , включенный в Реестр российской промышленной продукции;

, включенный в Реестр российской промышленной продукции; блок питания БПК-5-Т, включенный в Реестр российской промышленной продукции.

Продукция завода «Потенциал» (г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл, основан в 1966 году):

флагманские серии розеток и выключателей ArtGallery, AtlasDesign, Glossa и другие электроустановочные изделия Systeme Electric, выпускаемые на заводе «Потенциал», одном из крупнейших производителей розеток и выключателей в России.

Решения аккредитованной отечественной ИТ-компании – Центра Инноваций «Систэм Софт», резидент Иннополис (Республика Татарстан), продукты включены в Реестр российского программного обеспечения):

Systeme Platform , ПО уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности;

, ПО уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности; Systeme Building Operation , ПО класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов;

, ПО класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов; Systeme MES, информационная система управления дискретным производством с использованием концепции бережливого производства.

Кроме того, будут продемонстрированы:

частотный преобразователь SystemeVar STV630 для промышленной вентиляции, который будет производиться на территории России;

для промышленной вентиляции, который будет производиться на территории России; программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 для базовых задач автоматизации;

для базовых задач автоматизации; частотный преобразователь SystemeVar Hertz , разработанный специально для российского рынка насосов и вентиляции;

, разработанный специально для российского рынка насосов и вентиляции; панели оператора SystemeHMI , светосигнальная арматура SystemeSig SB , электромеханические реле SystemeSig EMR , коммутаторы SystemeSwitch ;

, светосигнальная арматура , электромеханические реле , коммутаторы ; экосистема продуктов SystemeOne для мониторинга и диспетчеризации, включающая в себя следующие компоненты:

- автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB

- модульные автоматические выключатели Systeme9- датчики беспроводного контроля электроэнергии SystemeMeters Tag

- анализаторы качества электроэнергии SystemeMeters PM- система беспроводного контроля температуры SystemeMeters TM

- система беспроводного контроля энергии SystemeGate

- шлюз-сервер распределительного щита SystemeSmart

- щитовой индикатор Systeme iDM

флагманская серия металлических навесных шкафов SystemeNSB ;

; комплексные решения Dekraft на базе универсально-функционального напольного шкафа DekraftUno и навесных распределительных щитов ЩРНМ.

ИННОПРОМ-2026 пройдет в офлайн-формате по адресу: Международный выставочный центр (МВЦ) «Екатеринбург-ЭКСПО», г. Екатеринбург, бульвар Экспо, д. 2. Стенд «Систэм Электрик» № 3С6.

Для бесплатного посещения выставки ИННОПРОМ необходимо зарегистрироваться, используя персональный промокод участника выставки: 1BD99Q