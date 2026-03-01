«Систэм Электрик» на выставке MosBuild 2026

«Систэм Электрик» покажет трендовые цветовые решения для дизайнерских розеток и выключателей на MosBuild-2026!

Международная строительно-интерьерная выставка MosBuild в этом году пройдет с 31 марта по 3 апреля в 1, 2, 3 павильонах МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. MosBuild – одно из крупнейших в России и странах СНГ событий в сфере строительства, ремонта, архитектуры и дизайна интерьера.

«Систэм Электрик» представит в 3 павильоне стенд L7013 с электроустановочными изделиями завода «Потенциал» (Республика Марий Эл, входит в «Систэм Электрик»), одного из крупнейших предприятий по производству розеток и выключателей в России и СНГ.

Экспозиция «Палитра меняет пространство» позволит легко подобрать актуальные электроустановочные изделия благодаря специальной колористической карте – различные дизайнерские серии розеток и выключателей расположатся на панелях, передающих цвет и текстуру востребованных современных интерьерных решений.

Гости стенда смогут ознакомиться с новыми рамками из органического стекла, камня и металла ArtGallery Pure, которые идеально дополнили серию ArtGallery, обладателя премии «Лучший промышленный дизайн России», и готовящейся к выходу новинкой Systeme Infinity – розетками и выключателями с ультратонким безрамочным дизайном, матовой стеклянной поверхностью высокой прочности в оттенках «Арктический лед», «Полярная ночь», «Песчаный берег», «Вулканический пепел», «Таежное утро» и «Стальное небо».

Кроме того, будут представлены:

различные коллекции серии AtlasDesign , одной из наиболее популярных на отечественном рынке: новый дизайн рамок AtlasDesign Air , который создает иллюзию парения, AtlasDesign Nature c рамками из натуральных материалов, AtlasDesign Antique , которые подходят для классических интерьеров и AtlasDesign Profi54 c повышенной защитой от пыли и влаги;

умные устройства серии AtlasDesign Smart, результат работы двух команд «Систэм Электрик» и SberDevices, в том числе, выключатели с опциональной нейтралью, которые позволяют легко заменить классический выключатель на умный;

в серии ArtGallery – термостаты с Wi-Fi, которые позволяют управлять теплым полом из любой точки мира;

теплые полы STEP BALANCE и STEP TURBO;

и ; системы трековых розеток MultiTrack, каучуковые розетки MultiSet и лючки MultiDesk.

Также на стенде будут демонстрироваться:

флагманская серия модульного оборудования Systeme9 ;

модульное оборудование City9 Set;

распределительные щиты City9 Box и City9 Box IT;

и ; модульное оборудование и распределительные щиты Dekraft.

У гостей будет возможность принять участие в деловой программе MosBuild, обсудить с представителями «Систэм Электрик» дальнейшее сотрудничество и обменяться опытом.

Для бесплатного посещения выставки MosBuild-2026 необходимо зарегистрироваться, используя персональный промокод участника выставки. Промокод «Систэм Электрик»: mbw26eRRCY.

MosBuild-2026 состоится по адресу: Московская область, Красногорск, Международная улица, 16, МВЦ «Крокус Экспо». Стенд «Систэм Электрик» L7013, павильон 3.

До встречи на MosBuild-2026!