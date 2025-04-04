«Систэм Электрик» приглашает на ЭЛЕКТРО-2025!

Международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – ЭЛЕКТРО в этом году пройдет в 33-й раз 1-4 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр».

ЭЛЕКТРО – это масштабная коммуникативная платформа, объединяющая профессионалов в области электротехники, электрооборудования для энергетики и строительства, а также освещения и автоматизации.

Российская компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех экспертов отрасли на свой стенд № 21D50 в зале 1 на втором уровне. Помимо разнообразия продуктов и решений, гостей стенда ждет увлекательный квиз с фирменными призами!

ЭЛЕКТРО-2025 пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №2. Стенд «Систэм Электрик» № 21D50, зал 1, уровень 2. Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://www.elektro-expo.ru/

До встречи на ЭЛЕКТРО-2025!