«Систэм Электрик» приглашает на НЕФТЕГАЗ-2025!

Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – НЕФТЕГАЗ-2025 пройдет 14-17 апреля на площадке ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в павильонах №1, 2, 5, 8.

НЕФТЕГАЗ проводится с 1978 года и входит в десятку крупнейших нефтегазовых смотров мира. Выставка проходит ежегодно вместе с Евразийским нефтегазовым форумом.

Российская компания «Систэм Электрик», производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает всех профессионалов ТЭК на свой стенд № 83B10 в павильоне 8.3. Гости выставки увидят основные продукты и решения, а также новинки, соответствующие актуальным требованиям отрасли от брендов Systeme Electric, «Механотроника», Dekraft и Systeme Soft.

НЕФТЕГАЗ-2025 пройдет в офлайн-формате по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14, ЦВК «Экспоцентр», павильоны №1, 2, 5, 8. Стенд «Систэм Электрик» № 83B10, павильон 8.3.

Вход на мероприятие свободный, при этом регистрация обязательна. Официальный сайт мероприятия: https://www.neftegaz-expo.ru/

До встречи на НЕФТЕГАЗ-2025!