«Систэм Электрик» приглашает на выставку AIRVent-2026!

03-06 февраля 2026
Красногорск
Оффлайн

Международная выставка оборудования, технологий и услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения бытовых, коммерческих и промышленных объектов AIRVent в этом году пройдет 3-6 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в 15 зале павильона №3. Ведущие производители и поставщики представят свои лучшие решения и инновационные технологии для индустрии климата.

«Систэм Электрик» принимает в мероприятии активное участие и приглашает профессионалов отрасли посетить стенд D5097. Здесь будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, разработанные в соответствии с требованиями отечественного рынка.

Гости выставки увидят:

  • преобразователь частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами;
  • программируемые логические контроллеры SystemePLC S172​;
  • интеллектуальные реле SystemePLC SR​;
  • устройства управления и сигнализации SystemeSig, в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55;
  • сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU​;
  • широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M;
  • серию модульного оборудования City9 Set и флагманскую линейку Systeme9, созданную на базе 10 кА для промышленной платформы;
  • комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей, в том числе обновленный распределительный навесной щит с монтажной панелью (ЩРНМ).
  • российское ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.

AIRVent пройдет по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, 16, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15. Стенд «Систэм Электрик» D5097. Посетить выставку можно бесплатно, получив билет по ссылке. 

Официальный сайт мероприятия: https://airventmoscow.ru

До встречи на AIRVent-2026!

