«Систэм Электрик» приглашает на выставку AIRVent-2026!

Международная выставка оборудования, технологий и услуг для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения бытовых, коммерческих и промышленных объектов AIRVent в этом году пройдет 3-6 февраля на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в 15 зале павильона №3. Ведущие производители и поставщики представят свои лучшие решения и инновационные технологии для индустрии климата.

«Систэм Электрик» принимает в мероприятии активное участие и приглашает профессионалов отрасли посетить стенд D5097. Здесь будут представлены продукты и комплексные решения для ОВиК брендов Systeme Electric, Dekraft и Systeme Soft, разработанные в соответствии с требованиями отечественного рынка.

Гости выставки увидят:

преобразователь частоты SystemeVar Hertz с пожарным режимом, который может управлять инженерными объектами, промышленными насосами, вентиляторами и компрессорами;

программируемые логические контроллеры SystemePLC S172​ ;

; интеллектуальные реле SystemePLC SR ​;

​; устройства управления и сигнализации SystemeSig , в том числе, герметичные кнопки со степенью защиты IP55;

сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU ​;

​; широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M ;

; серию модульного оборудования City9 Set и флагманскую линейку Systeme9 , созданную на базе 10 кА для промышленной платформы;

комплексное предложение бренда Dekraft для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей, в том числе обновленный распределительный навесной щит с монтажной панелью (ЩРНМ).

для систем электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей, в том числе обновленный распределительный навесной щит с монтажной панелью (ЩРНМ). российское ПО для автоматизации и диспетчеризации систем промышленных и гражданских объектов бренда Systeme Soft.

AIRVent пройдет по адресу: г. Красногорск, ул. Международная, 16, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15. Стенд «Систэм Электрик» D5097. Посетить выставку можно бесплатно, получив билет по ссылке.

Официальный сайт мероприятия: https://airventmoscow.ru

До встречи на AIRVent-2026!