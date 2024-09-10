10 сентября 2024, с 11:00 до 12:30

«Систэм Электрик» на базе АВОК проведет вебинар «Комплексное предложение автоматизации для систем ОВиК».

Регистрация по ссылке: https://webinar.abok.ru/webinar/SystemeVar_Hertz/

Используя опыт мировых лидеров в области автоматизации, мы подготовили уникальное предложение для автоматизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК).

Ключевые линейки продуктов – частотные преобразователи SystemeVar Hertz и контроллеры SystemePLC S172 – были созданы на основе требований российского рынка при тесном взаимодействии отдела НИОКР «Систэм Электрик» и подразделения R&D компании Delixi Group.

Комплексное предложение «Систэм Электрик» для ОВиК – все необходимые компоненты системы автоматизации: частотные преобразователи SystemeVar Hertz, контроллеры SystemePLC S172, светосигнальная аппаратура SystemeSig, исполнительные устройства SystemeBMS Act и датчики SystemeBMS Sens, а также софтовые решение SystemeSoft для интеграции всех систем воедино!

Качество оборудования соответствует уровню мировых брендов. Каждый продукт комплексного решения имеет полный комплект документации и специальных инструментов, облегчающих подбор, проектирование и настройку. Эксперты технической поддержки, обладая глубокими компетенциями, помогут решить любой вопрос, а эксперты сервиса – справиться с любыми вопросами в процессе запуска объекта.

Предложение «Систэм Электрик» позволит не только создать высокотехнологичное решение для систем ОВиК, но и сделать его сбалансированным по стоимости.

Спикеры:

Константин Цыплаков, лидер запуска направления «Приводная техника»

Сергей Акименко, лидер запуска направления «Программируемые логические контроллеры»

Вебинары АВОК – это онлайн мастер-классы (курсы повышения квалификации) для специалистов в области отопления, вентиляции, кондиционирования, энергосбережения.