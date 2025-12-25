Давление элегаза в баке RME.

Вопрос:

если применять ячейки RME без манометров, то есть ли возможность проверить заполненность бака элегазом по каким-нибудь индикаторам внутри бака, чтобы убедиться, что моноблок не в аварийном состоянии (не было утечек)?

Условия:

статья релевантна для ячеек RME.

Ответ:

давление внутри бака RME возможно проверить только используя установленные на заводе либо манометр, либо датчик давления, иных средств контроля давления конструкцией не предусмотрено; бак RME запаян на весь срок службы, допустимая утечка составляет до 0,1% в год, поэтому в подавляющем большинстве случаев в контроле давления необходимость отсутствует.