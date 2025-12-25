Декларация о соответствии MVnex.

Вопрос:

являются ли ячейки Systeme MVnex Standart, Compact, Untra-Compcat единым продуктом с одинаковыми испытаниями? Как они задекларированы, в рамках одних ТУ или раздельно?

Условия:

статья релевантна для всей серии ячеек Systeme MVnex на номинальное напряжение 6, 10 и 20 кВ.



Ответ:

для заказа доступны Systeme MVnex Standard (6-10 кВ), Systeme MVnex Compact (6-10 кВ), Systeme MVnex 20 кВ; декларация о соответствии оформлена на всю серию ячеек; ячейки КРУ выпускаются в рамках требований одного документа Технических Условий; при необходимости получения декларации о соответствии Вы можете оформить запрос по адресу электронной почты: support@systeme.ru.