Кнопки включения и отключения RME.

кнопка аварийного отключения предусмотрена конструкцией стандартной конфигурации моноблоков только для приводов функций D и B; кнопки включения для всех приводов моноблока конструкцией не предусмотрены; включение приводов производится либо вручную с помощью комплектных рукоятей, либо дистанционно с кнопки пульта управления;

добавление в конструкцию приводов моноблоков кнопок включения потребует модернизацию стандартной конфигурации; модернизация моноблоков производится силами партнёров компании Систэм Электрик; для приобретения модернизированных конфигураций моноблоков рекомендуется обратиться к таким партнёрам, как ФЗЭА, МЗКО или ID-Engineering;

как правило, партнеры на собственных производственных площадках имеют возможность произвести модернизацию стандартных моноблоков и включить в конструкцию дополнительные опции, в том числе дополнительные кнопки включения моторизованных приводов и отдельный пульт дистанционного управления.

существует ли возможность установки кнопок управления приводами функций моноблока («Включить» и «Отключить»)?статья релевантна для моноблоков RME.