Консервация подстанции среднего напряжения.

Вопрос:
какие действия необходимо предпринять, чтобы законсервировать смонтированную подстанцию?
Условия:
статья релевантна для подстанций среднего напряжения.
Ответ:
для консервации смонтированного на подстанции высоковольтного оборудования рекомендуется:
- разрядить пружины приводов выключателей;
- смазать подвижные части приводов смазкой для подвижных и трущихся частей механизмов;
- смазать контактные поверхности электротехнической (проводящей) смазкой;
- поверхности, не обработанные антикоррозийным составом или краской покрыть смазкой для консервации;
- предупредить появление конденсата (по возможности обеспечить температуру окружающего воздуха в помещнии подстанции выше точки росы путем установки необходимого количества нагревательных элементов и обеспечения естественной вентиляции оборудования);
- предупредить попадания на внутренние поверхности пыли, грязи, твердых частиц, капель воды (особое внимание необходимо обратить на сухие трансформаторы, а именно - исключить возможность попадания твердых частиц между обмотками);