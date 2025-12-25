Консервация подстанции среднего напряжения.

Вопрос:

какие действия необходимо предпринять, чтобы законсервировать смонтированную подстанцию?

Условия:

статья релевантна для подстанций среднего напряжения.

Ответ:

для консервации смонтированного на подстанции высоковольтного оборудования рекомендуется:



разрядить пружины приводов выключателей;

смазать подвижные части приводов смазкой для подвижных и трущихся частей механизмов;

смазать контактные поверхности электротехнической (проводящей) смазкой;

поверхности, не обработанные антикоррозийным составом или краской покрыть смазкой для консервации;

предупредить появление конденсата (по возможности обеспечить температуру окружающего воздуха в помещнии подстанции выше точки росы путем установки необходимого количества нагревательных элементов и обеспечения естественной вентиляции оборудования);

предупредить попадания на внутренние поверхности пыли, грязи, твердых частиц, капель воды (особое внимание необходимо обратить на сухие трансформаторы, а именно - исключить возможность попадания твердых частиц между обмотками);

ввод в эксплуатацию после консервации осуществляется согласно перечню мероприятий по вводу в эксплуатацию после длительного хранения в нормативных документах; особых требований по консервации и вводу в эксплуатацию после длительного хранения оборудования компания Систэм Электрик не предъявляет.