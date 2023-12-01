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STV630: настройка ПЧ для ПИД-регулирования уровня в режиме откачки

ID:192221
Вопрос: как настроить ПЧ STV630 для ПИД-регулирования уровня в режиме откачки?

Среда: ПЧ STV630, все типоразмеры, датчик давления с выходом 4..20 мА для измерения уровня жидкости.

Решение:

1) выбрать токовый режим работы аналогового входа FIC;
2) настроить передаточную кривую для аналогового входа.

Для выбора режима входа FIC по току нужно установить соответствующие джамперы:

для типоразмеров В1-Е2:
J2
V. FIC: соединение для режима входа по напряжению;
I. FIC: соединение для режима входа по току (I-FIC заводская настройка).

для типоразмеров A1-A2:
J3
V. FIC: соединение для режима входа по напряжению;
I. FIC: соединение для режима входа по току (I. FIC– заводская настройка).

В ПЧ STV630 для настройки аналогового входа FIC при подключении датчика с токовым выходом 4..20 мА нужно выбрать вид кривой 2 для входа FIC, задав значение параметра F4.33=321.

Для кривой 2 необходимо задать параметры кривой:

F4.18=2.00 В;
F4.20=10.00 В;
F4.19=0.0 %;
F4.21=100.0 %.

Когда аналоговый вход является токовым, ток 1 мА при вводе значений параметров F4.18, F4.20 эквивалентен 0,5 В.

3) подключение датчика давления произвести согласно схеме, см. прилагаемый файл.

4) параметризация ПЧ приведена в прилагаемом файле.



Серия:  SystemeVar STV630

Вложения:
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
4 quadrant measurements E and PF.jpg 0 MB
hj3ky98bdeae023y1ayk89fez22ubil5 0 MB
FIC input output 1.jpg 0 MB
WiringHertz_ext_power_supply.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0 MB
levelSTV630_05.jpg 0.52 MB
Параметризация ПЧ.pdf 0.23 MB
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