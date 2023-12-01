STV630: настройка ПЧ для ПИД-регулирования уровня в режиме откачки

Вопрос: как настроить ПЧ STV630 для ПИД-регулирования уровня в режиме откачки?Среда: ПЧ STV630, все типоразмеры, датчик давления с выходом 4..20 мА для измерения уровня жидкости.Решение:1) выбрать токовый режим работы аналогового входа FIC;2) настроить передаточную кривую для аналогового входа.Для выбора режима входа FIC по току нужно установить соответствующие джамперы:для типоразмеров В1-Е2:J2V. FIC: соединение для режима входа по напряжению;для типоразмеров A1-A2:J3V. FIC: соединение для режима входа по напряжению;В ПЧ STV630 для настройки аналогового входа FIC при подключении датчика с токовым выходом 4..20 мА нужно выбрать вид кривой 2 для входа FIC, задав значение параметра F4.33=321.Для кривой 2 необходимо задать параметры кривой:F4.18=2.00 В;F4.20=10.00 В;F4.19=0.0 %;F4.21=100.0 %.

Когда аналоговый вход является токовым, ток 1 мА при вводе значений параметров F4.18, F4.20 эквивалентен 0,5 В.

3) подключение датчика давления произвести согласно схеме, см. прилагаемый файл.4) параметризация ПЧ приведена в прилагаемом файле.