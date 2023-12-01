STV630: настройка входа FIC для датчика с токовым выходом 4..20 мА

Среда: ПЧ STV630, все типоразмеры.
Решение:
1) выбрать токовый режим работы аналогового входа FIC;
2) настроить передаточную кривую для аналогового входа.
Для выбора режима входа FIC по току нужно установить соответствующие джамперы:
для типоразмеров В1-Е2:
J2
V. FIC: соединение для режима входа по напряжению;
I. FIC: соединение для режима входа по току (I-FIC заводская настройка).
для типоразмеров A1-A2:
J3
V. FIC: соединение для режима входа по напряжению;
I. FIC: соединение для режима входа по току (I. FIC– заводская настройка).
В ПЧ STV630 для настройки аналогового входа FIC при подключении датчика с токовым выходом 4..20 мА нужно выбрать вид кривой 2 для входа FIC, задав значение параметра F4.33=321.
Для кривой 2 необходимо задать параметры кривой:
F4.18=2.00 В;
F4.20=10.00 В;
F4.19=0.0 %;
F4.21=100.0 %.
Когда аналоговый вход является токовым, ток 1 мА при вводе значений параметров F4.18, F4.20 эквивалентен 0,5 В.При таких настройках вход FIC имеет передаточную характеристику, приведенную в прилагаемом файле.