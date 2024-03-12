STV900H: Сколько всего плат расширения релейных выходов можно установить в ПЧ?

ID:220945
Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV900H, все типоразмеры.

Количество слотов расширения зависит от мощности ПЧ:

  • ПЧ STV900H мощностью 5.5 кВт и ниже: два слота расширения;
  • ПЧ STV900H мощностью 7.5 кВт и выше: три слота расширения.

Вы можете установить дополнительную плату SEOP-1631 в ПЧ 1,5-5,5 кВт, причем рекомендуется устанавливать ее в слот 2.
Плата расширения ввода/вывода SEOP-1631 устанавливается в слот 3 ПЧ мощностью 7,5 кВт и выше в стандартной конфигурации.

Описание SEOP-1631:

https://api.systeme.ru/catalog/view/SEOP-1631

Также можно установить карту SEOP-1628:

https://api.systeme.ru/catalog/view/SEOP-1628

Две одинаковые карты расширения установить нельзя.


Серия:  SystemeVar STV900H

