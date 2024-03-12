STV900H: Сколько всего плат расширения релейных выходов можно установить в ПЧ?

Сколько всего плат расширения релейных выходов можно установить в STV900H?: ПЧ STV900H, все типоразмеры.Решение:Количество слотов расширения зависит от мощности ПЧ:Вы можете установить дополнительную плату SEOP-1631 в ПЧ 1,5-5,5 кВт, причем рекомендуется устанавливать ее в слот 2.Плата расширения ввода/вывода SEOP-1631 устанавливается в слот 3 ПЧ мощностью 7,5 кВт и выше в стандартной конфигурации.Описание SEOP-1631:Также можно установить карту SEOP-1628:Две одинаковые карты расширения установить нельзя.