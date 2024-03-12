STV900H: Сколько всего плат расширения релейных выходов можно установить в ПЧ?

Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV900H, все типоразмеры.
Решение:
Количество слотов расширения зависит от мощности ПЧ:
- ПЧ STV900H мощностью 5.5 кВт и ниже: два слота расширения;
- ПЧ STV900H мощностью 7.5 кВт и выше: три слота расширения.
Вы можете установить дополнительную плату SEOP-1631 в ПЧ 1,5-5,5 кВт, причем рекомендуется устанавливать ее в слот 2.
Плата расширения ввода/вывода SEOP-1631 устанавливается в слот 3 ПЧ мощностью 7,5 кВт и выше в стандартной конфигурации.
Описание SEOP-1631:
https://api.systeme.ru/catalog/view/SEOP-1631
Также можно установить карту SEOP-1628:
https://api.systeme.ru/catalog/view/SEOP-1628
Две одинаковые карты расширения установить нельзя.