Согласие на обработку персональных данных на организацию и осуществление маркетинговых коммуникаций

Принимая настоящее согласие, Вы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даете конкретное, информированное и сознательное согласие оператору персональных данных – Акционерному обществу «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» (адрес места нахождения – 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12 к. 1 этаж 6 пом. I ком. 15, ИНН 7808022632, ОГРН 1027804596544) (далее – Оператор), на обработку ваших персональных данных с правом передачи третьим лицам, привлекаемым Оператором.

Цели обработки персональных данных

Осуществления маркетинговых коммуникаций со мной путем проведения опросов, исследований, предоставления информации об услугах и продуктах АО CЭ, направления специальных предложений, приглашений на мероприятия, организуемые АО СЭ или при участии АО СЭ, продвижения услуг и продуктов АО СЭ, в том числе посредством электронной почты и телефонных звонков.

Перечень обрабатываемых персональных данных

Фамилия, имя, отчество, телефонные номера, адреса электронной почты, сведения о месте работы, а также иные данные, предоставляемые или ставшие известными АО СЭ в указанных выше целях.

Способы и средства обработки персональных данных

Любые действия (операции), допустимые законодательством, совершаемые как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств или смешанным образом, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ, включая трансграничную), блокирование, удаление, уничтожение.

Передача и поручение обработки персональных данных

Обработка осуществляется АО СЭ, а также третьими лицами, которые привлечены Оператором к обработке или которым переданы персональные данные (или предоставлен доступ к ним) в указанных целях в соответствии с законодательством. К числу подобных третьих лиц могут относиться, компании группы АО СЭ, контрагенты АО СЭ оказывающие маркетинговые и иные услуги. Перечень подобных третьих лиц может изменяться без дополнительного согласия и уведомления. Вы можете в любое время запросить у АО СЭ актуальную информацию о таких третьих лицах.

Срок обработки

Согласие действует в течение 5 лет с момента предоставления настоящего согласия и может быть отозвано путем направления соответствующего обращения на адрес электронной почты: DPO@systeme.ru.

Политика конфиденциальности, включая описание Ваших прав как субъекта персональных данных и возможностей их реализации, размещена по адресу: https://systeme.ru/about/legal/politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnykh-dannykh