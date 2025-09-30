Согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения

Принимая настоящее согласие, Вы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даете конкретное, информированное и сознательное согласие оператору персональных данных – Акционерному обществу «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» (адрес места нахождения – 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12 к. 1 этаж 6 пом. I ком. 15, ИНН 7808022632, ОГРН 1027804596544) (далее – Оператор), на размещение ваших персональных данных с доступом неограниченного круга лиц на _____________ (наименование ресурса) с целью ________________ (цель распространения, например, раскрытие информации о руководящих работниках и специалистах Общества, размещение отзывов о продукции и услугах группы компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК , информации о проводимых акциях и программах поддержки, обучающих мероприятиях и т.п.).

Мои персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают следующее: