Согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения
Принимая настоящее согласие, Вы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даете конкретное, информированное и сознательное согласие оператору персональных данных – Акционерному обществу «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» (адрес места нахождения – 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12 к. 1 этаж 6 пом. I ком. 15, ИНН 7808022632, ОГРН 1027804596544) (далее – Оператор), на размещение ваших персональных данных с доступом неограниченного круга лиц на _____________ (наименование ресурса) с целью ________________ (цель распространения, например, раскрытие информации о руководящих работниках и специалистах Общества, размещение отзывов о продукции и услугах группы компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК , информации о проводимых акциях и программах поддержки, обучающих мероприятиях и т.п.).
Мои персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают следующее:
|Категории персональных данных
|Разрешаю передачу третьим лицам
|Установленные мною условия и запреты обработки указанных данных
|Фамилия
|ДА
|Не установлены
|Имя
|ДА
|Не установлены
|Отчество
|ДА
|Не установлены
|Контактный номер телефона
|ДА
|Не установлены
|Адрес электронной почты
|ДА
|Не установлены
|Наименование компании
|ДА
|Не установлены
Условия, при которых перечисленные выше персональные данные могут передаваться Оператором по сети мною не устанавливаются;
Срок обработки персональных данных и способ отзыва согласия: согласие действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано путем направления соответствующего обращения на адрес электронной почты DPO@systeme.ru.