Согласие на обработку персональных данных, разрешённых для распространения

Принимая настоящее согласие, Вы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даете конкретное, информированное и сознательное согласие оператору персональных данных – Акционерному обществу «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»  (адрес места нахождения – 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12 к. 1 этаж 6 пом. I ком. 15, ИНН 7808022632, ОГРН 1027804596544) (далее – Оператор), на размещение ваших персональных данных с доступом неограниченного круга лиц на _____________ (наименование ресурса) с целью ________________ (цель распространения, например, раскрытие информации о руководящих работниках и специалистах Общества, размещение отзывов о продукции и услугах группы компаний СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК  , информации о проводимых акциях и программах поддержки, обучающих мероприятиях и т.п.)

Мои персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают следующее:  

Категории персональных данных Разрешаю передачу третьим лицам Установленные мною условия и запреты обработки указанных данных
Фамилия ДА    Не установлены 
Имя ДА    Не установлены 
Отчество ДА    Не установлены 
Контактный номер телефона ДА    Не установлены 
Адрес электронной почты ДА    Не установлены 
Наименование компании ДА    Не установлены 

Условия, при которых перечисленные выше персональные данные могут передаваться Оператором по сети мною не устанавливаются

Срок обработки персональных данных и способ отзыва согласия: согласие действует в течение 5 (пяти) лет и может быть отозвано путем направления соответствующего обращения на адрес электронной почты DPO@systeme.ru.

