«Систэм Электрик» примет участие в Международном форуме «Электрические сети»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, примет участие в Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС), который пройдет с 5 по 8 сентября 2023 г. на территории ВДНХ в Москве.

На форуме будут представлены продукты и решения экосистемы SystemeOne для электрораспределения, разработанные специалистами «Систэм Электрик» и НТЦ «Механотроника» в рамках импортозамещения и локализации производства. В их числе – новые терминалы БМРЗ-Е c увеличенным экраном и комплексные решения для защиты и распределения 0,4 кВ, автоматические выключатели низкого напряжения SystemePact ACB и CCB, шинопроводы SystemeLine B и силовые выключатели среднего напряжения SystemePact VCB. Кроме того, будут продемонстрированы устройства дифференциальной защиты City9, продукты Dekraft для технического учета, измерений и автоматизации энергетики, низковольтные шкафы SystemeGear, решения для телемеханики и термомониторинга, решения для ретрофита и сервиса, а также распределительные устройства среднего напряжения RME и SystemeRS.

На стенде можно будет познакомиться с программными комплексами WebScadaMT и Systeme Platform. Комплекс WebScadaMT предназначен для создания автоматизированных систем управления технологическими процессом подстанции, в которые интегрируются продукты компании «Систэм Электрик».

На выставке также будет представлена новинка – блок управления и защиты SystemeLogic X для воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB. Блок разрабатывается в сотрудничестве с компанией «Лаборатория Касперского». Результатом партнерства является устройство, обеспечивающее не только безупречное качество и удобство эксплуатации, но и оптимальную защиту от киберугроз на протяжении всего срока службы.

SystemeLogic X «из коробки» позволяет интегрировать силовой аппарат SystemePact ACB в системы диспетчеризации электроснабжения и оперативно передавать всю необходимую информацию для построения безопасных и надежных систем.

Приглашаем на стенд Систэм Электрик и НТЦ Механотроника С25 в павильоне 55 Всероссийского выставочного центра с 5 по 8 сентября!

Регистрация на сайте мероприятия: https://expoelectroseti.ru/

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