Что такое Биржа складских остатков Systeme Electric

В этой статье:
- Для кого предназначен сервис
- Какие задачи решает Биржа складских остатков
- Как проверить наличие оборудования у поставщиков
- Как работает закупка через сервис
- Преимущества для непрямых партнеров и юридических лиц
- Оборудование Systeme Electric и Dekraft в одном сервисе
- Как начать пользоваться Биржей складских остатков
- Заключение
Биржа складских остатков Systeme Electric это цифровой B2B-сервис для непрямых партнеров, которым важно быстро проверить наличие оборудования у дистрибьюторов и купить нужные позиции без долгого ручного поиска. Сервис агрегирует складские остатки партнеров в одном интерфейсе, помогает собрать спецификацию, сравнивать доступные позиции и выбрать удобный сценарий закупки.
Биржа особенно полезна, когда заказ идет под проект, сроки сжаты, а нужное оборудование есть не у одного поставщика, а у нескольких участников партнерской сети. Пользователь может искать товары по артикулам, загрузить спецификацию, проверить наличие на складах и получить оптимальный вариант комплектации заказа. Система помогает сократить количество поставщиков в одной закупке, упростить логистику, документооборот и снизить риск ошибок при комплектации.
Для кого предназначен сервис
Биржа складских остатков Systeme Electric предназначена для непрямых партнеров и юридических лиц, которые закупают электротехническую продукцию оптом, но не имеют прямого договора с производителем. Сервис может быть полезен монтажным организациям, проектным компаниям, подрядчикам, снабженцам, застройщикам, службам эксплуатации и другим участникам B2B-рынка из Москвы и регионов России.
Какие задачи решает Биржа складских остатков
Главная задача сервиса — упростить опт и сделать процесс закупки более прозрачным. Биржа складских остатков переводит этот процесс в цифровой формат. Пользователь собирает спецификацию в одном окне, а система проверяет наличие у подключенных дистрибьюторов, предлагает сценарии закупки и помогает выбрать вариант, при котором можно получить максимум нужных товаров у меньшего количества поставщиков.
Как проверить наличие оборудования у поставщиков
Пользователь добавляет позиции в корзину, ищет товар по артикулам или загружает спецификацию по шаблону. После этого система проверяет наличие оборудования у подключенных дистрибьюторов и показывает, какие позиции доступны на складах партнеров.
Как работает закупка через сервис
После проверки остатков пользователь выбирает подходящий сценарий заказа. Сервис помогает распределить позиции между поставщиками так, чтобы закрыть максимум потребности и не усложнять закупку без необходимости. Если часть товаров доступна у разных дистрибьюторов, Биржа показывает это заранее.
Основные этапы проходят в одном цифровом интерфейсе: подбор позиций, проверка наличия, сравнение вариантов и формирование заказа. Пользователю не нужно вручную переносить данные в Excel, искать магазин каждого дилера отдельно и заново собирать корзину на разных площадках. Сервис помогает быстрее перейти от спецификации к оформлению покупки.
Преимущества для непрямых партнеров и юридических лиц
Сервис помогает найти официальный канал закупки, выбрать дилера, проверить склад и купить нужные позиции без долгой ручной сверки.
Это особенно важно для компаний, которые закупают оборудование оптом и работают с проектными заказами. Биржа показывает, у какого поставщика есть нужный товар, сколько позиций можно собрать в одном заказе и где потребуется распределение между несколькими партнерами. Такой подход делает закупку понятнее, помогает сократить ручную работу и снижает операционную нагрузку на закупку, логистику и документооборот.
Оборудование Systeme Electric и Dekraft в одном сервисе
На Бирже представлены решения Systeme Electric и Dekraft. В одном интерфейсе можно подобрать и заказать розетки, выключатели, рамки, электротехнические изделия для помещений, а также оборудование для комплектации электрощитов.
Для компаний, которые раньше работали с Schneider Electric, Биржа помогает перейти на актуальный ассортимент Systeme Electric и Dekraft через официальный цифровой канал.
Как начать пользоваться Биржей складских остатков
Чтобы начать работу, нужно перейти на сайт systeme.ru в раздел «Где купить» и открыть Биржу складских остатков. После регистрации пользователь может искать продукцию по каталогу, добавлять позиции в корзину, загружать спецификацию, проверять наличие у партнеров и выбирать подходящий сценарий закупки.
Заключение
Биржа складских остатков Systeme Electric это практичный B2B-сервис для компаний, которым нужно быстро проверить наличие оборудования, сравнивать варианты поставки и купить продукцию через официальный канал. Он объединяет актуальные складские остатки, помогает выбрать дилера, упрощает оптовый заказ и делает закупку более прозрачной.
Для непрямых партнеров это способ сократить ручную работу, быстрее закрывать проектные потребности и покупать оборудование Systeme Electric и Dekraft у официальных поставщиков. Дистрибьюторам же сервис помогает эффективнее реализовывать складские остатки.