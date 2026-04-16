Дизайн без границ: «Систэм Электрик» анонсировала на MosBuild-2026 безрамочные розетки и выключатели Systeme Infinity

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, с успехом продемонстрировала на MosBuild грядущую премьеру – серию электроустановочных изделий Systeme Infinity, а также была награждена дипломом от организаторов за оригинальную концепцию стенда.

Systeme Infinity вызвала большой интерес у гостей выставки, при этом эксперты «Систэм Электрик» уже фиксируют высокий предварительный спрос на новую линейку. Отличительные черты новинки – безрамочный дизайн, утонченный профиль и цветовая палитра – трендовые оттенки «Арктический лед», «Полярная ночь», «Песчаный берег», «Вулканический пепел», «Таежное утро», «Стальное небо».

В числе преимуществ Systeme Infinity не только эстетичный внешний вид. Прочная стеклянная поверхность как у современных гаджетов решает проблему отпечатков пальцев и царапин. Это достигается за счет олеофобного покрытия и специального композита в составе. А широкая функциональность серии максимально закрывает требования самых разных проектов.

Также были представлены умные устройства серии AtlasDesign Smart, результат работы команд «Систэм Электрик» и SberDevices. В их числе – долгожданные выключатели с опциональной нейтралью. Новые устройства обеспечат гибкость монтажа и позволят легко заменить классический выключатель на умный в домах и квартирах с любым типом проводки.

Экспозиция «Систэм Электрик» также включала рамки из органического стекла, натурального камня и металла ArtGallery Pure, которые недавно дополнили серию ArtGallery, обладателя премии «Лучший промышленный дизайн России», термостаты ArtGallery с Wi-Fi, различные коллекции серии AtlasDesign, одной из наиболее популярных на отечественном рынке: новый дизайн рамок AtlasDesign Air, который создает иллюзию парения, AtlasDesign Nature c рамками из натуральных материалов, AtlasDesign Antique, которые подходят для классических интерьеров и AtlasDesign Profi54 c повышенной защитой от пыли и влаги.

На стенде также демонстрировались теплые полы STEP BALANCE и STEP TURBO; системы трековых розеток MultiTrack, каучуковые розетки MultiSet и лючки MultiDesk; флагманская серия модульного оборудования Systeme9; модульное оборудование City9 Set; распределительные щиты City9 Box и City9 Box IT; модульное оборудование и распределительные щиты Dekraft.

Креативное оформление стенда вызвало большой интерес со стороны посетителей MosBuild и было отмечено организаторами. Настоящим центром притяжения стала весенняя фотозона в форме стильной розетки, которая напоминает зеленые пейзажи Республики Марий Эл, где на заводе «Потенциал» производятся электроустановочные изделия «Систэм Электрик». Компания является одним из крупнейших производителей розеток и выключателей в России и СНГ. Уже традиционно стенд украсила картина из выключателей ArtGallery по мотивам шедевра мировой живописи «Сын человеческий». В то же время инсталляция «АРТ НА СТЕНЕ» отобразила новый взгляд на современное искусство и интерьер. Анимированные экраны, стилизованные под черно-белые фотографии в изящных рамах, благодаря интерактивному морфингу раскрывали преимущества продуктов «Систэм Электрик» через визуальные сцены.